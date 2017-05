Diosdado Cabello asegura que “a Leopoldo López no se le ha hecho nada”

(03 de mayo de 2017. El Venezolano).- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó este miércoles 3 de mayo que al dirigente opositor Leopoldo López “no se la he hecho nada”.

Durante la transmisión de Con el Mazo Dando, el también diputado dijo: “Al monstruo de Ramo Verde no se la hecho nada, él le hizo a Venezuela (…) Se inventan que a Leopoldo le hicieron no sé qué cosa para montar un show, pero no se acuerdan de los 43 muertos que él ocasionó”.

Cabello soltó la información a propósito de una presunta intoxicación que sufrió el dirigente opositor, y que fue reportada en redes sociales por el periodista Leopoldo Castillo. Añadió que López fue trasladado de Ramo Verde al Hospital Militar “sin signos vitales”.

Hasta el momento, se conoce que tanto la esposa de López, Lilian Tintori, la madre del dirigente, Antonieta de López y la defensa, están dirigiéndose al Hospital Militar y a Ramo Verde para conocer sobre el preso político.

Información,traslado de Leopoldo Lopez desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación. — Leopoldo Castillo (@elcitizen) 4 de mayo de 2017