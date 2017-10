Detenido estudiante que mató a un policía en universidad de Texas

(10 de Octubre de 2017. El Venezolano).- Autoridades de la Universidad Texas Tech informaron a través de redes sociales que el supuesto tirador había sido detenido y abría sus instalaciones en Lubbock.

Medios estadounidenses identificaron al atacante como Hollis Daniels, un estudiante del Texas Tech.

Como se recordará la universidad ordenó este lunes por la noche el cierre de sus instalaciones en el campus de la ciudad de Lubbock después de que un agente de policía fuera asesinado a tiros, reseñó Televisa.

El portavoz de la Universidad, Chris Cook, explicó que la policía del campus revisaba el estado de un estudiante y que al ingresar a la habitación encontraron evidencia de drogas y utensilios para drogas. Posteriormente, los agentes llevaron al sospechoso a la estación de policía para un interrogatorio de rutina.

Una vez en la estación, el sospechoso sacó un arma y mató a un agente de un disparo en la cabeza, dijo Cook. El sospechoso huyó a pie del lugar.

Donde posteriormente fue capturado por las autoridades.

A shooting has been reported at TTU Police Department. Shooter is at large. The campus is on lockdown. Take shelter. https://t.co/jOFvYnGgL6

— Texas Tech (@TexasTech) 10 de octubre de 2017