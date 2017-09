Después de las regionales la pelea es por las presidenciales, por Ángel Monagas

(28 de septiembre de 2017. El Venezolano).- El líder de Primero Justicia Henrique Capriles, convencido que el problema de este país es la cabeza, anuncia su planteamiento a favor de adelantar la campaña presidencial en la oposición.

Capriles ha visitado la provincia, impulsando a algunos candidatos que se la jugaran con él en próximas batallas. Para muchos es una calistenia previa a un campaña, que todos los venezolanos pedimos sea en el 2018. Plantea que, si estamos convencidos de que debe haber elecciones Presidenciales en el 2018, no queda otra salida que asumir el reto de plantear el escenario de la oposición. Definir el candidato, la plataforma y el plan. De allí y con todo lo que está sucediendo a nivel internacional, presionar el máximo evento para el segundo trimestre del 2018. De esta manera el país pudiera encontrar la auténtica salida, que debe y tiene que ser electoral, para empezar a resolver la crisis socio-política de Venezuela.

Algunos analistas prevén que sea el 11 de Octubre el anuncio, a mi juicio, no de su precandidatura sino de poner el tema en discusión, para que luego de rescatadas más de 20 gobernaciones, los venezolanos terminen de retornar a un clima de paz y entendimiento, en el conocimiento de que hay voluntad política para definir la Presidencia.

El 99% de los problemas de este país, se resuelven teniendo otro Presidente. Evidentemente que no puede llegar con las manos vacías, debe ser proactivo, tener un plan estratégico para acercar a Venezuela, a lo que han logrado otros países como Chile, Perú, etc.

Capriles, como Leopoldo, está inhabilitado y esto también formara parte del esfuerzo que emprenderá luego de entregarle la Gobernación al opositor Carlos Ocariz, el 16 de Octubre del 2017.

Otras figuras seguramente se asomaran a la discusión. Uno de ellos y por ahora, el que tiene en el terreno de lo práctico, mayores posibilidades es Henry Ramos Allup. Tampoco descarten a Henry Falcón y al propio Manuel Rosales entre otros, sin despreciar una aventura de María Corina, Lilian Tintori o el propio Antonio Ledezma.

En un escenario que facilite la participación de todos y sin “inhabilitados”, a lo cual jugaría yo si fuera gobierno, el panorama sería otro al descrito arriba. Capriles representaría la mayor opción, al igual que Leopoldo López, mucho más disminuido electoralmente ante su “no clara” definición, en el tema del diálogo y la negociación con Maduro.

Creo que la presión internacional es de las mejores vividas en la historia de los últimos 20 años en Venezuela, para lograr esta realidad.

La oposición se las juega pidiendo luego de los triunfos regionales, elecciones Presidenciales en el 2018. No hay de otra. Por supuesto, seguirá calentando motores ante unas supuestas elecciones municipales para Diciembre de este año o Marzo próximo.

El gobierno no la tiene fácil, aunque tiene muchas piezas para mover y tratar de impedir un triunfo opositor el 15 Octubre y además, postergar o eliminar una elección municipal, creando figuras paralelas, que sustituyan a los alcaldes, o en una vulgar reingeniería electoral, modificar el sistema de primer grado de elección, cosa que también la “constituyente cubana” pudiera establecer para elegir Presidente.

REGION CAPITAL

RUMORES SOBRE LEOPOLDO Dicen que asumirá otra postura. Cuando leí lo dicho por Almagro en contra de la MUD, lo pensé. VP, podría colapsar aún más por el enfrentamiento y la contradicción interna, más los errores de Lilian Tintori y compañía, a la hora de hablar o de ejecutar algo. Es prematuro pronosticar. A algunos les parece indetenible, la caída del líder Leopoldo, salvo que repito, asuma una postura más beligerante. ¿Lo hará estando en juego intereses de militantes y dirigentes de su partido? No lo sé.

SOLO PARA DIALOGAR Quedará Jorge Rodríguez. Para repetir en la Alcaldía no creemos. Los números son contundentes en su contra.

CONFIDENCIAL: Teniente Gilberto luis Salgado Centeno CI: 24.657.258, Componente: GNB.

Fecha de graduación: 05/07/2017. Telf: 0426-221-1955. Plaza de la unidad Táctica: Grupo de Acciones de comando de la GNB. Ubicada en Macarao Municipio libertador Dtto. Capital. Comandante Del grupo de Acciones de comando: General de Brigada. Pernía Perdigón Héctor. Segundo Comandante. Coronel. Sergio Negrín Alvarado. El mencionado Teniente Gilberto salgado fue detenido, por haber desplegado el estandarte del “Comandante Supremo Hugo Chávez” al revés, durante la rendición de honores en el acto con motivo de la celebración del 12vo. Aniversario del CEOFANB, presidido por el ciudadano Presidente y Comandante en jefe de la FANB. NICOLÁS MADURO MOROS.

ARAGUA

El problema interno de la MUD sigue igualito y hasta peor, la confianza de Ismael García, radica en el uso de la tarjeta MUD. Sin embargo, habría que esperar si Primero Justicia, retiró o no su candidato. Él tendría que estar de acuerdo.

MONAGAS

PELEA PARA DESPUÉS Aquí tampoco se han resuelto las diferencias pero, inteligentemente, Elías Cabello de MIGATO y Simón Calzadilla de MPV, la dejaron para después y apoyaran a Guillermo Call, el copeyano más adeco que presuntamente ganó.

CARABOBO

DIFERENCIAS Entre los dos candidatos, los de mayor opción a ocupar la Gobernación, uno de la MUD y otro del PSUV. Hoy mencionamos solo dos: Gestión Política, Alejandro Feo La Cruz (MUD) es un gran conciliador, que con cara de tonto bien administrada, ha logrado amalgamar a propios y extraños y de igual forma ha tenido la capacidad trabajar en conjunto con entes de tendencia opuesta en pro de su municipio. Lacava (PSUV), por su lado, tuvo muy poca relación con entes de otra tendencia, teniendo una gestión soberbia en lo político, es una persona de pocas relaciones institucionales y con un gran sentido del individualismo. Seguridad y Ciudad: En Cuanto a Seguridad e Infraestructura hay que hacer un análisis responsable y comprensivo, la realidad del tema seguridad es un problema en el cual toda la injerencia es del Gobierno Nacional y la mala gestión de este, la cobran los Alcaldes de manera injusta, así que no pienso ahondar en este tema. En el caso infraestructura pasa algo parecido, los embates de la inflación hacen imposible tener gestión y los Alcaldes se han convertido en una especie de conserjes cuyo único factor a juzgar seria el mantenimiento del lugar hasta donde alcance y se pueda mantener y en este sentido solo basta darse una vuelta por ambos municipios para notar cuál de los dos se mantiene mejor: Naguanagua o Puerto Cabello (Tomado de la página upculture).

MIRANDA

Ocariz plagio a Rosales Lo decimos por esto que dijo: “Consideró que el gobierno juega con el hambre de los venezolanos y que en cada campaña electoral regala alimentos y electrodomésticos para captar votos – “Hay gente que ha estado en 11 cargos y no ha hecho nada. Ahora le tocará estar en Corpomiranda” (…) “ahora vienen regalando todo al pueblo de Miranda, le decimos agarren todo lo que le den, vamos a chulearlos”. Esto es lo mismo que dijo el zuliano “operación agarren”. No veo las redes amarillas criticando esa postura, o ¿Será que Rosales tenía razón?

ZULIA

CONFESIONES Esta semana hemos asistido a varios eventos, donde el invitado principal es el candidato a la Gobernación por la MUD Juan Pablo Guanipa. El estilo escogido por él, es confesar. Si decir cosas, que creo ningún otro candidato o político hubiese dicho. Confesó que el 8 de septiembre no estaba seguro de ganar, o por lo menos tenía dudas. Habló de su constancia, lo cual siempre le reconocí en esta columna. La gente no vota por cobardes y admiro la valentía de Juan Pablo Guanipa, cuando en un evento ante empresarios zulianos admitió que es muy difícil que él “se entienda con el Presidente”. En otros programas señala que no se sentara con un dictador y tampoco reconoce la Asamblea Nacional Constituyente. Buscará la elección de otro Presidente. Estas características ciertamente contribuyeron a su triunfo. Otros u otras, no lo hubieran dicho porque sería “antielectoral” hacerlo.

LOS HOMBRES DE GUANIPA Dentro de la sinceridad que lo ha caracterizado, empiezan muchos a hacerse la pregunta: ¿Con quién gobernará Guanipa? ¿Se atreverá a asomar al menos algunos? ¿Por ejemplo quien será su secretario de Gobierno? ¿Su secretario de administración? ¿Educación? Hasta el presente Guanipa ha roto los esquemas de cualquier candidato, diciendo muchas cosas sin medir el costo político. En un desayuno que asistió admitió que un vídeo de José Luis Pirela lo hizo reflexionar, en el sentido, de que a él no lo apoyaba una gran cantidad de dirigentes políticos de peso. Lo cual me lleva a pensar, que tiene claridad acerca de las deficiencias que tiene en sus alrededores políticos. Como Gobernador podrá incorporar gente de otros sectores y nutrirlo pero el entorno puede ser factor de obstrucción.

SE EQUIVOCAN Quienes creen que Arias está pensando en perder, o que apuesta a la abstención para ganar. No ha movido ni siquiera la posibilidad de inhabilitar a Guanipa, a quién por menos de lo que hizo en muchos estados ya lo habrían hecho. No señores. El Comandante Arias, el estratega, el calculador, el frio Arias quien te puede hundir un cuchillo sin sacarte sangre, está pensando en el voto afirmativo. Créalo o no. Vende la idea de un Zulia que gracias a su gestión, en medio de la crisis nacional y del mandato de Maduro (aunque esto no lo dice) es una isla. El Zulia fue el estado menos conflictivo durante las “guarimbas” del 2014 y del 2017. En el Zulia hay obras que vender (una gran debilidad por cierto de su parte el no promocionarlas si es que existen). En el Zulia, aunque sean costosos, usted consigue alimentos, aun no se hacen colas para comprar pan. Al llegar a Carora, a Mene Maura, Valera, El Vigia o La Fria (fronteras de Lara, Falcón, Trujillo, Mérida y Táchira) se percibe otra Venezuela. Según Arias, el Zulia no es lo que merece ser, pero no es como el resto de Venezuela. ¿Verdad o mentira? Ese es su juego y no otro. En privado les dice a algunos dirigentes opositores: Vayan y vean el desastre de Miranda, o de Lara, por ejemplo. Un Gobernador que venga solo con la intención de sacar al Presidente, o desde la Gobernación lanzar las protestas, no es garantía para nada en el logro del bienestar del pueblo. Ese es el debate.

SOMOS ESCLAVOS DE LO QUE DECIMOS Y DUEÑOS DE LO QUE CALLAMOS Lester Toledo llamo a no participar en las regionales, varias veces en el Twitter. Luego rectificó y promovió la elección de gobernador. Hoy quiere regresar para ser Alcalde y creo que merece estar, para ponerle sabor a esa pelea. Así es este negocio.

DON DE GENTE Tiene un gobernante que se ocupa de los gastos de una persona, que fue de su equipo y después lo enfrentó políticamente sin perder la amistad. Había diferencias que fueron olvidadas por el gobernante para atender su urgencia médica, aunque lamentable falleció. Es la diferencia de quien tiene Don de Gente, Caiga Quien Caiga.

EXTRAORDINARIO El libro que pronto presentara nuestro hermano Néstor Rincón. Pocos políticos tienen su lucidez, su claridad. Sus planteamientos precisos para cada problema. Ese libro debe ser hecho de la reflexión de todos los que queremos un mejor país. Pronto muy pronto.

PENDIENTES DEL ANUNCIO Que el próximo lunes hará el líder del PIZ Carlos Alaimo. Habrá sorpresas.

MUY ESCATÓLOGICO Henry Ramos Allup en sus discursos. No lo justifico porque de los políticos actuales, dudo que haya uno de mayor preparación intelectual. Lo más trágico es observar a tantos políticos “imberbes” por decir lo menos, que celebraban sus “palabrotas”. Por el aprecio que le tengo, ojala corrija esta situación, eso solo logra conexión en un reducido sector de la población.

Por: Ángel Monagas / @angelmonagas.