(12 de julio de 2017. El Venezolano).- La muerte de venezolanos en manifestaciones de calle no terminan, lamentablemente ciudadanos que sueñan con un mejor país siguen cayendo en manos de los cuerpos de seguridad o civiles armados.

En su mayoría son jóvenes con toda una vida por delante y el pasado lunes 10 de julio durante el trancazo convocado por la oposición, Carabobo en la región central del país nuevamente se enlutó por la pérdida de un hijo.

Rubén Darío González de tan solo 16 años de edad murió tras recibir un disparo en el pecho presuntamente por un Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el sector cinco de La Isabelica en el municipio Valencia.

Lea también: ¡Una víctima más! Muere adolescente en Carabobo mientras protestaba

“Yo no quería un héroe, quería a mi hijo sano y salvo en la casa”, fue parte de lo que dijo entre lagrimas y dolor la madre del joven, Dexy González a El Carabobeño.

Recostada en la cama de su cuarto relató cómo ocurrió todo. González iba de lunes a viernes a La Isabelica a un gimnasio de la zona, donde hacía boxeo. Llevaba un año y medio de entrenamiento y le iba bien. La madre del muchacho sabía que él iría a protestar luego de terminar su rutina deportiva.

La madre con el corazón roto como muchas venezolanos que han perdido a sus hijos por la delincuencia o en protestas le envió un mensaje al presidente: “Maduro tu no sirves, tú y tu cuerda de malandros, si quieres me mandas a matar a mí, porque ya me mataste con la muerte de mi hijo”.

El día en que fue asesinado había sido la última clase de Rubén en el bachillerato. Entre los planes del joven estaba irse a Colombia o a Curazao con su hermana mayor, quien lloraba en las piernas de la madre. Se irían el mes que viene, luego de su acto de grado.

Las advertencias de la madre eran continuas. “Rubén somos pobres, mira en donde vivimos, no tenemos dinero, cómo hacemos si a ti te pasa algo ¿quién nos va a ayudar?”; pero el joven quería luchar por su país. Era la frase que más repetía.