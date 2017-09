Denuncian que Gilber Caro se descompensó tras cumplir una semana en huelga de hambre

(19 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- Abogados del diputado a la Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro, denunciaron que el preso político del régimen se descompensó tras cumplir una semana en huelga de hambre.

Indicaron que temen que pueda correr la misma suerte que el concejal Carlos Andrés García, reseñó FMCenteresNoticia.

Señalaron que las autoridades del Centro de Formación del Hombre Nuevo de Tocuyito les informaron a la defensa y sus familiares, que el parlamentario Caro fue trasladado este sábado a un centro médico, tras debilitarse por la huelga de hambre que inició la semana pasada para exigir su traslado a la cárcel de Ramo Verde.

Theresly Malavé, abogada de Gilber Caro, afirmó que “su mamá está hecha un mar de nervios, su hermana dice que hace lo que tenga que hacer para saber de él. ¿Por qué? Porque Gilber antes de esto fue sometido a supresión de alimentos como forma de tortura, bajó 10 kilos, se lo contó a la juez, y la juez lo pudo evidenciar. Tiene síntomas propios de los que significa el aislamiento celular”.

Entre tanto, durante una entrevista realizada en el programa “Aló Buenas Noches” transmitido por El Venezolano TV, Carolina Caro, hermana del diputado, destacó que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, no se ha comunicado con sus familiares “le hemos hecho varias llamadas, yo misma le he pedido que me acompañe al penal para ver la situación de mi hermano y no hemos obtenido respuesta”.

Aseguró que con el fallecimiento del concejal de Guasdualito (Apure), Carlos Andrés García, sintieron mucho miedo “porque eso no debió pasar, tenemos que ayudarnos para que eso no le suceda a otro preso político porque las condiciones de todos son deplorables, ellos se enferman y se curan solos ahí. En el caso de Gilber le ha dolido la cabeza, le ha dado gripe y se ha tenido que curar solo”.

Carolina Caro explicó que ella misma le recomendó a su hermano que pensara bien lo de la acción de protesta “debido a que él no está en condiciones. Gilber está muy delgado, está mal, incluso yo hice una denuncia porque no le estaban permitiendo pasar los alimentos, no le estaban dando nada de comida, estaba muy débil, pero no encuentra otra salida, está desesperado porque está recibiendo tortura blanca, lo tienen aislado todo el día en un cuarto encerrado, después de las 06:00pm no tiene luz, no lo dejan tener comunicación con ninguna persona, las visitas son dos veces al mes, siempre custodiado, él es inocente”.

Se pronunció sobre Stacy Scalana “por su aislamiento está presentando ronchas en todo el cuerpo, él se entera de esas cosas y eso lo pone mal. Sé que la acción que tomo fue para que le prestaran atención porque esto que se está haciendo es una injusticia muy grande y por todos los presos políticos que se encuentran privados de libertad”.

Indicó que acudirá al penal y continuará denunciando “quiero que a mi hermano se le deje en libertad, basta injusticia e impunidad. Si decidió hacer eso es porque está desesperado”.