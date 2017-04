Critican a congresista por celebrar primera deportación de un “dreamer”

(22 de abril de 2017. El Venezolano).- La primera deportación de un joven protegido por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) fue ganada y celebrada por el congresista Steve King, quien colocó a través de su cuenta en Twitter, un tarro de cerveza como forma de felicidad.

“Primer DREAMer no graduado deportado. Patrulla Fronteriza, esta va por ustedes”, escribió King al conocer sobre la expulsión.

Ante ello, fue duramente criticado, la estratega republicana Ana Navarro Navarro, uso la misma plataforma digital, para escribirle: Como no puede completar nada, solo la hace cuando ataca inmigrantes”, al tiempo que mencionó, “insípido mocoso busca atención”.

El origen de los tuits es la deportación a México del inmigrante Juan Manuel Montes, de 23 años, que era beneficiado de DACA y quien debía estar protegido de una deportación, fue deportado.

Reseña Mundo Hispánico, que King es un enemigo acérrimo de DACA, al punto que ha criticado al presidente Donald Trump porque en la campaña prometió eliminar el programa y luego, siendo Presidente, excluyó a estos jóvenes de su nueva política que amplió los criterios por los que un inmigrante indocumentado puede ser deportado.

First non-valedictorian DREAMer deported. Border Patrol, this one’s for you. https://t.co/56z1b8xrJ2 pic.twitter.com/iNjKd9FHtM

— Steve King (@SteveKingIA) 18 de abril de 2017