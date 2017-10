Crisis en Venezuela genera incremento de enfermedades y muertes prematuras

(01 de octubre de 2017. El Venezolano).- Mientras el presidente de la República Nicolás Maduro y sus ministros, viajan por el mundo con aviones privados y viáticos libres, los venezolanos padecen enfermedades provocadas por la situación socioeconómica.

Según un estudio realizado por la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, la incapacidad y las muertes prematuras se pueden elevar por la crisis económica. El estudio consistió en tomar la fotografía de la salud del venezolano desde 2014 y 2017 para saber de qué se enferman los ciudadanos.

Las estadísticas arrojaron que la hipertensión subió de 30% a 36,7% lo que significa que 7.436.045 de personas están siendo afectadas; la obesidad es la única que no ha ido en aumento, por los diferentes factos visibles, presentó una disminución de 29,3 a 24%, es decir, hay 4.943.588 afectados.

El grado de desnutrición se elevó de 1.1% a 3,3% el cual 204.891están propensos a padecer este riesgo. Estas deducciones fueron con ayuda del Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica, que se realizó en 23 ciudades, donde se tomó como muestra a 3.445 personas mayores a 20 años, en donde se observó una alarmante cifra de 8.064.157 venezolanos propensos a padecer de derrame cerebral o infarto.

“Las enfermedades no transmisibles tienen que ver con factores socioeconómicos. Nosotros nacemos con riesgo de padecer diabetes o hipertensión porque está en nuestros genes, pero son las conductas sobre cómo comemos y el estilo de vida lo que puede hacer que el gen se manifieste o no. Los factores socioeconómicos inciden en lo que comes. Ahorita acceder a una fruta es muy difícil. El venezolano prefiere comprar alguna proteína o carbohidratos que le dé saciedad”, explica la presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, Maritza Durán.

Por consiguiente todo lleva a un solo punto, el porqué de estas enfermedades, y todo radica en la alimentación, “ha disminuido la carga calórica y eso ha traído disminución de peso. Eso es bueno; el problema es cómo lo pierdes y qué es lo que estás cambiando. Hay aumento de bajo peso y eso nos levanta las alarmas, porque lo ideal es que todo los pacientes que tenían aumento de peso pasen a un índice de masa corporal normal, pero pasarlos a bajo peso es un efecto negativo”, indicó.

Se pudo notar que de cada 10 mujeres solo 2 consumen frutas, de 10 solo 3 comen verduras y de 4 de 10 no se ejercitan. Reseñó El Nacional.

“Si tienes que consumir de 3 a 5 raciones diarias de ese grupo de alimentos y solo 2 o 3 personas de cada 10 pueden hacerlo, quiere decir que esa población en riesgo de hacerse diabética se va a enfermar”, señala la presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna.

Asimismo Durán afirma que así el sistema de salud no estuviera en crisis, más de 8 millones de venezolanos sufriendo de diabetes sería insostenible para el sistema de salud de un país, por lo que hay que hacer seguimiento a las políticas públicas para prevenir las enfermedades.