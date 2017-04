Convocatoria del 19-A es para demostrar que los venezolanos quieren un “cambio inmediato”

(18 de abril de 2017. El Venezolano).- El analista político, Víctor Maldonado, realizó un análisis sobre la convocatoria de este 19 de abril y la situación política en Venezuela ante las manifestaciones que se han presentado en las últimas semanas.

Durante una entrevista realizada en el programa “Aló Buenas Noches” transmitido por El Venezolano TV, consideró que la situación que se está viviendo en el país, ha sido un proceso acumulativo “por una parte de hartazgo porque ni la política y economía están funcionando, por otra parte es un cumulo de fuerza e insurgencia ciudadana”.

Explicó que se ve un liderazgo que intenta reconciliarse luego del “desastre que significó el diálogo en el 2016 y la perdida de la oportunidad de la Asamblea Nacional (AN), también digamos un nuevo humor ciudadano porque definitivamente el país no resiste más y esta percepción de colapso inminente hace la verdad que si la alternativa es un hambre pacificada y apaciguada vale la pena salir a la calle para exigir cambio político profundo e inmediato”.

Al ser consultado sobre si generar expectativas con esta movilización no es un riesgo de enfriar nuevamente a la población, señaló que “no está planteando ninguna expectativa terminal para la noche del 19-A, esta es planteada una convocatoria masiva a la calle para demostrar que la ciudadanía quiere cambio político y lo desea lo más rápido posible. La dirigencia política en este sentido se ha cuidado mucho de ofrecer aquello que efectivamente no está en sus manos y aunque algunos no lo quieran reconocer le están haciendo caso a las recomendaciones de JJ Rendón que propone manejo de las expectativas y un curso disciplinado de la acción que además vaya obteniendo resultados”.

A su juicio los venezolanos están convencidos que tienen que hacer todo lo posible por el tiempo que sea necesario “para darle señales al régimen de que esto se acabó, de que no tienen ninguna posibilidad de gobernar al margen de la buena voluntad de los ciudadanos, de seguir en el poder si mantienen una forma de hacer política fundada en la represión. La gente sabe que tiene que hacer muchas cosas antes de lograr ese cambio político pero están seguros también de dos cosas, primero que esta vez no le va a endosar su actividad y movilización a ningún partido político que lo quieran negociar a cambio de darle tiempo al régimen y segundo que no le quiere dar tiempo extra al gobierno para que estos quieran recomponerse”.

“Hay un problema de hambre, desolación, represión e indiferencia del régimen respecto a la suerte de los ciudadanos, es tan palpable para los venezolanos y notable para los que están en el exterior, que el gobierno no se puede desembarazar de eso y realmente el factor unificador es precisamente esa sensación de colapso inminente no del régimen sino del país y por lo tanto estamos en una franca relación de sobrevivencia, si nosotros no hacemos lo posible para salir de esto, la realidad nos va a barrer porque el hambre y la enfermedad no espera”, destacó.

Sobre si el gobierno busca infundir miedo o si son capaces de ir a la confrontación, “si algo tiene este último tiempo del régimen, es esa inmensa capacidad para repartir lo único que tienen, es represión, capacidad de extorsión, una capacidad muy dura de negociar por la fuerza, pero no dan para más, porque no tienen base social de legitimidad para ir más allá de la inmensa represión que ya está practicando y la corrupción que se está sirviendo”.