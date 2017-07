Conozca la cárcel donde permanecerán presos los chavistas, por Ángel Monagas

(13 de julio de 2017. El Venezolano).- Preso es aquella persona obligada, a permanecer en un lugar de encierro. La cárcel, es un espacio determinado para albergar a sujetos considerados criminales o peligrosos, por la sociedad, representada en el Estado. El objetivo es mantenerlo en cautiverio, que no salga. Esa afectación de “libre tránsito” se considera castigo.

Tener libertad es mucho más que no limitarse a un encierro, a un espacio físico. Hay quienes dicen ser libres y tienen menos capacidad de acción, que otros ubicados detrás de las rejas.

Trasmitir ODIO, VIOLENCIA, es una muestra de una cárcel en la que están muchas figuras del gobierno. Son presos de lo que dicen. Están encerrados en el peor de los sentimientos humanos.

Diosdado, Jaua, Tareck, Carreño, Iris, Mario Silva, todos los “Zurda Konducta”, están enfermos de odio, de resentimiento. Perdieron el sentido común, la identidad propia, aunque en privado muestren otra cosa. Pablo Escobar, era un padre, esposo e hijo amoroso. Al Capone, lloraba cuando escuchaba opera. En grupo se transforman. No miden las consecuencias a futuro y en presente de su acción. Creen que el poder es eterno y se ufanan de la impunidad de sus acciones. Este tipo de personaje, no siente “arrepentimiento”. No hay culpa en ellos, de hecho duermen como “bebes”. Nada parece detenerlos. Ni las suplicas, ni el sufrimiento de otros. Por el contrario, eso los alegra. Es la justicia de la Patria Socialista, suelen decir.

Los que no comulgan en su “credo”, no son humanos. Recuerdan lo que decía Chávez “El rico es un animal”. Varios ejemplos lo grafican: En Ruanda los “tutsis” eran llamados “cucarachas”. En Alemania los judíos representaban unos “gusanos”, igual dicen los cubanos afectos a los dictadores Castro de los que residen en Miami. En Libia a los opositores los califican de “parásitos”. “Escuálidos” nos llamó Chávez y de este lado, también el odio ha florecido. Es contagioso y los calificamos a ellos como “Oficialistas” “Chabestias”, etc.

El odio, de una clase política es peor cuando se instrumentaliza al Poder Judicial.

Lo más asombroso y de lo que no se dan cuenta los que gobiernan, es que ellos tampoco están libres. Están condenados para siempre. Ese odio, ese resentimiento no superado, los ha transformado en peores que sus enemigos. Cada vez que ellos matan, reprimen, maltratan, abusan, condenan por vía del “genuflexo” poder judicial, suelen justificarlo señalando como ejemplo la Cuarta República. ¿Precisamente eso era lo que se quería cambiar?

UBICACIÓN DE LA CARCEL

Digo “están condenados para siempre”, porque ese odio, esos abusos, también los ha metido a ellos en una cárcel espiritual y física. Ninguno de los mencionados, ni su familia, puede disfrutar de todo el poder que tienen. No pueden poner un pie en un territorio de Venezuela, que no sea acompañado de fuertes medidas de seguridad. No pueden “echarse palos”, tomarse un café, hacer una compra, ir libremente a la playa o la montaña, sin que ese odio se les regrese. En el exterior es cien veces peor. Muchos de ellos, cuando pisan “Margarita” o van al “Parque Morrocoy”, lo hacen con temor, no solo al pueblo venezolano, que los ve y en el momento más preciso les responde con la misma intensidad que ellos han mostrado, sino que piensan en la “DEA”, “FBI”, la “CIA”, que les ponga los “ganchos” y se los lleve.

De verdad, que no les envidió todo el poder que tienen.

Nelson Mandela escribió: “Un hombre que le quita la libertad a otro hombre es prisionero del odio, está encerrado tras las rejas de los prejuicios y la incapacidad de ver más allá… a los oprimidos y a los opresores se les priva de su humanidad por igual”.

Dedicado a todos los presos políticos en Venezuela.

REGION CAPITAL

Los Cubanos Siguen buscando un “Caballo de Troya”, no para hacer desistir a la oposición, sino para resistir en mejores condiciones. El tiempo es a favor del gobierno y de los intereses de Raúl Castro.

CONTINUAN RUMORES De implosión interna en las FANB. Punto de no retorno. 5 de julio los que ascendieron hicieron su desfile y cobraron sus regalos. Ahora puede venir un ultimátum y los que se queden, negociar con nuevo gobierno. Ambiente de renuncia, de malestar. No veo final feliz para ninguna de las dos partes, porque cada una debe entregar una prenda.

PENDIENTES Decisión del TSJ sobre consulta del 16 Julio 2017.

NUEVOS MINISTROS o EMERGENCIA MINISTERIAL Hasta la cabeza de Padrino es reclamada. Suarez Chourio, cuota del reclamo de los batallones blindados Caribes, que se alzaron, al igual que la base Libertador de Maracay, siguen presionando.

COLON DESCUBRIO LA AMERICA Tengo que seguir reclamando al Diputado German Ferrer, lo que para mí es una falta de respeto. Según él ahora vamos, a “una franca dictadura”. ¿Y antes no? O se le olvidan tantas escenas del “intergaláctico” caminado y ordenando “EXPROPIESE”. Excelente entrevista en TAL CUAL de la periodista Luisa Quintero.

CONSEJO A CAPRILES prefiero el 50% de algo, al 100% de nada.

INFORMACION Me dan, de que hace poco, un diputado de la oposición estuvo en Francia. Es uno de los muy mencionados por el hombre del MAZAZO. Dijo que iba a reuniones (lobby Opositor) y en realidad estaba asistiendo a una celebración. Que diferencia con Luis Aparicio, Hall de la Fama, que no asistió a un homenaje en su honor, en solidaridad con la causa de los jóvenes en Venezuela.

SE OCULTA Que la Administración Obama ordenó cesar investigación sobre nexos entre Hizbolá, Irán y Venezuela para no entorpecer acuerdos mutuos. Así lo asegura uno de los expertos que asesoró a los equipos que estaban llevando a cabo las investigaciones y cuyo “desmantelamiento sistemático” acaba de denunciar ante el Congreso estadounidense. Se trata de David Asher, quien trabajó para el general John Allen, uno de los mandos militares promovidos por el presidente Barack Obama para diversas altas responsabilidades.

ZULIA

VIENEN CONTRA LAS VILLAS De clase Alta, clase Media Alta y Baja. Algunos grupos han sido instruidos para terminar de anarquizar la situación y culpar a dirigentes opositores. Sobre todo porque en Venezuela, al lado o cerca de cualquier conjunto residencial, hay un cordón de miseria, causada por las malas políticas y no por los “ricos”, como los líderes chavistas mencionan.

INTERVENCION DE ALCALDIA MARACAIBO Evidente que no comparto los principios que motivaron la solicitud de intervenir la Alcaldía de Maracaibo. Es la consecuencia de varias cosas:

La presión del grupo CABEZAS-PRIETO y amigos, en contra de lo que ellos denominan el acuerdo “ARIAS-ROSALES”. Arias que no es un tipo conflictivo, es “forzado” a mover su ajedrez y ataca, en un punto neurálgico para todo gobierno municipal: Recolección de desechos sólidos. No es nuevo. Ya el servicio era compartido. El golpe lleva efecto. Lo de los BOMBEROS, no causa dañado directo. Por el contrario libera a la alcaldía de un servicio que motivado al problema presupuestario, era difícil cumplir. Si hay un daño histórico. Aun en dictadura de Pérez Jiménez, el servicio de Bomberos correspondía a la municipalidad. LIBERA A EVELING TREJO y A SU ESPOSO, de todos aquellos “mal hablados”, que han asegurado un pacto ARIAS-ROSALES. FAVORECE A EVELING Aunque las redes y los enemigos de su persona fundamentalmente de la clase media y en especial del náutico y desde algunas calles de la Virginia y de la colonia Bella Vista, digan lo contrario, este ha sido el GOBIERNO MUNICIPAL más combatido, torpedeado, desde que asumió la conducción. Yo pudiera hacer un recuento del saboteo económico y político que ha sufrido EVELING TREJO. Nunca la han dejado gobernar. Los errores que se hayan cometido tienen muchas explicaciones más que justificadas. No pudo ni siquiera “despedir” la carga de más de 10 mil trabajadores que dejo Dimartino. No le pagan regalías petroleras ni maneja recursos para mantener la recolección y pagar Policía y Bomberos. También denota una gran debilidad de su partido quien a mi juicio, no ha sabido defender su gestión. El despojo de la policía municipal no ha sido bien defendido. El Gobernador justifica señalando “Queremos salvarla de la basura. Solamente queremos que la ciudad esté limpia, que sea vivible para propios y visitantes”, escribió igualmente el ejecutivo regional en Twitter. A su vez, resaltó que es la esposa de Manuel Rosales quien busca destruir la ciudad. “Nuestra intención no es destruir a la Alcaldía de Maracaibo. Es la Alcaldesa que la está destruyendo, cuando no cumple con su deber”. Arias tiene un reto, independiente de la forma: Si logra mantener limpia la ciudad a niveles optimo, será premiado. Caso contrario, será demandado. En todo caso, todos los Alcaldes véanse en este espejo: De llegar a instalarse la ANC, desaparecerán las Alcaldías. En el nuevo esquema no hacen falta.

EVELING TREJO PUDIERA IR PRESA: Muchos del gobierno municipal cuando les comente lo que venía, no me creyeron. Hoy les anuncio: El plan es poner presa a la Alcaldesa. Mucho más si ella no acata la decisión del TSJ. No las tiene fácil. Si acata, sus enemigos de voluntad popular y Primero Justicia, vía REDES, la seguirán destruyendo. Si no ACATA, el chavismo pedirá su cabeza. ¿Qué hará?

EXTRAÑA REUNION El miércoles en la sede del ZODI, estaba el Vicepresidente, Marcos Torres, Néstor Reverol y el Gobernador.

SAN FRANCISCO: El Alcalde Omar Prieto, ejerciendo su liderazgo, advierte a la MUD y en especial a Gustavo Fernández de VP, que no aceptara cierres de calle, ningún día, incluido el domingo 16 Julio, fecha de la consulta.

AMIGOS ASPIRAN A LA ANC: Juan Pablo Vera en municipio Simón Bolívar, Fidel Madroñero en Maracaibo, Lisandro Cabello en San Francisco (¿Por qué no Cabimas?), Juan Pablo Vega y en Miranda, el Mayor Padrón. En lo ideológico un mar nos separa.

RESPUESTA: A los amigos del PSUV que me amenazan con meterme preso les digo: Yo no busco ir preso. No quiero. Pero no voy a esconderme ni tengo, ni quiero huir. No estoy ganado a ir a lavar platos en Miami o en Utah USA, que son los únicos sitios que me gustaría estar. Esa es una realidad que tenemos todos en Venezuela.