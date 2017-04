Congresistas de EEUU se solidarizan con los venezolanos que resisten en protesta

(11 de abril de 2017. El Venezolano).- Varios congresistas de Florida, expresaron su apoyo a los venezolanos que han salido a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro en los últimos días.

La congresista Ileana Ros-Lehtinen, acudió como en otras ocasiones a las redes sociales para referirse a la crisis en Venezuela. “El pueblo de Venezuela sigue protestando valientemente en contra del régimen de Maduro”, escribió.

Por su parte, el congresista, Mario Díaz-Balart, también expresó su solidaridad con los venezolanos. En ese sentido, aseveró que continuará denunciando al chavismo ante el Congreso.

Carlos Cubelo señaló que Maduro es el Bashar al-Ásad (presidente de Siria, gobernando desde el año 2000 tras suceder a su padre, Háfez al-Ásad, quien presidió el país durante 29 años hasta su muerte), del hemisferio, al referirse a la represión durante la protesta de este lunes.

Not a direct comparison but Maduro is in many ways the Assad of this hemisphere. #Venezuela #Syria https://t.co/Ag1AnTfzxW

— Carlos Curbelo (@carloslcurbelo) 11 de abril de 2017