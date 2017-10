Con mucha nostalgia, Capriles Radonski se despidió de la Gobernación de Miranda

(11 de octubre de 2017. El Venezolano).- Henrique Capriles se despidió este miércoles de la Gobernación de Miranda en un acto que se realizó en Parque Miranda.

Agradeció el apoyo de sus compañeros y ciudadanos durante su gestión e invitó a los venezolanos a votar este domingo 15 de octubre por los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Afirmó que tenía “el corazón pequiñito, los hombres también lloramos. Por supuesto que he llorado con esta despedida. Pero siento una tranquilidad que Miranda quedará en buenas manos, con Carlos Ocaríz”, reseñó El Nacional.

Recordó los logros que se obtuvieron en estos nueves años de gestión, así como también las dificultades y trabas que impuso el régimen venezolano para que no se materializaran los planes de la gobernación.

Capriles aseguró continuará con “la lucha”. “Me meteré en las entrañas de este país, no me rindo y ustedes no pueden rendirse. El lunes nos vemos con nuevo gobernador, Carlos Ocaríz”.

Durante la actividad presentaron videos en los que se mostraron la labor del líder opositor durante su mandato, además de recodar el momento en que fue juramentado como gobernador.

Es importante destacar que Capriles Radonski ejerció su cargo por nueve años y ha sido en dos ocasiones el candidato de la oposición para la Presidencia de Venezuela.

Henrique Capriles se despidió hoy de la Gobernación de Miranda en Caracas, Venezuela… Una nación que sacó de la memoria la alternancia en el poder… pero los verdaderos demócratas, están allí para eso… para traerlo a la memoria con el ejemplo. Fotos y videos: @federicoblackb @miguelgutierrezphoto @esteninf A post shared by Carla Angola R. de Arévalo (@carlaangola) on Oct 11, 2017 at 10:47am PDT