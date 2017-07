¡Complaciendo al régimen! CNE plantea “Plan B” para el 30 de julio

(11 de julio de 2017. El Venezolano).- La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’ Amelio aseguró este martes que el ente comicial garantiza el ejercicio del sufragio de todos los venezolanos y por ende en las venideras elecciones del 30 de julio, contando inclusive con opciones alternativas a las tradicionales.

Durante una entrevista en el programa “Encendidos” trasmitido por el canal del estado VTV, D´amelio destacó que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), tendrá el control de la seguridad del país para que el pueblo ejerza su derecho durante las elecciones de la Constituyente.

Detalló que el CNE cuenta con un plan B para este proceso electoral solicitado por Maduro, si por algún motivo llegase a suceder que algún centro de votación se encuentre cerrado, “los votantes podrán ejercer el derecho al voto en otro centro de votación cercano”.

“Para el día 30 de julio tomaremos acciones si en algún caso las autoridades locales o regionales no quieren que funcionen el centro electoral, para las gobernaciones ese centro electoral ya no debe existir allí, y esas personas que votaban allí, por ejemplo, en santa fe votarán en las Minas de Baruta, y así sucesivamente, porque debemos garantizar el derecho al voto y no podemos permitir que seamos amenazados de ninguna manera”.

De igual manera se refirió al artículo 166 del Código Procesal Penal que “establece que toda aquella persona que impida ese ejercicio al derecho político, tiene 15 días o 15 meses de detención. No estoy inventando absolutamente nada las normas lo establecen y como tal se debe cumplir”.