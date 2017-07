(12 de julio de 2017. El Venezolano).- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena continúa ofreciendo declaraciones y detalles del proceso Constituyente ideado por Maduro para el 30 de julio.

Este miércoles dijo que “el mecanismo Constituyente resulta tan urgente como el resguardo de la paz”, a su juicio, “sus condiciones y requisitos tienen fundamentos en el texto constitucional”.

Globovisión destaca que en relación a las medidas de seguridad, Lucena acotó que la democracia permite que quienes no estén de acuerdo se pronuncien, porque para eso está, “pueden estar en desacuerdo con un proceso electoral, pueden incluso no participar, se puede opinar en contra, pero lo que no se puede es impedir un proceso electoral”.

En ese sentido, indicó que colegios que no permitan que el CNE abra las puertas como centro de votación, “serán suspendidos”.

Manifestó además que en coordinación con la Fuerza Armada Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público representado por la Vicefiscal designada arbitrariamente por el Tribunal Supremo de Justicia, “hemos estado trabajando para articular acciones para garantizar los derechos políticos de los venezolanos”.

“Nuestra acción es contra la violencia y la amenaza”, por ello protegeran especialmente los centros de votación con acciones específicas:

– Ampliar el perímetro de seguridad de 200 a 500 metros

– Reforzamiento de su resguardo con el Plan República como zonas de seguridad

– Contingencia para la reubicación de electores de centros inseguros

– Cierre permanente de centros riesgosos