Colectivos venezolanos: agentes claves del régimen para protestas opositoras

(25 de abril de 2017. El Venezolano).- Los colectivos venezolanos, son personas que se le pasan en motos, tienen la cara cubierta y muchos portan armamento, ellos salen dispuestos sin piedad alguna, a dispersar o hasta asesinar a los manifestantes opositores, pues lo que da por entendido, que son parte de la plantilla represora del régimen venezolano.

Una de las víctimas de este “grupo de asesinos”, fue Carlos Moreno, de 17 años, cayó al suelo y un charco de sangre se formó alrededor de su cabeza. “Se le estaba saliendo la materia cerebral”, recordó Carlos Julio Rojas, un líder comunitario que presenció el tiroteo sucedido en Caracas el miércoles pasado.

Según lo reseñado The New York Times, estos hombres no son fuerza de seguridad perteneciente al Gobierno nacional, sino son miembros armados, que se han convertido en agentes claves, para el presidente del país, Nicolás Maduro, quien intenta sofocar las crecientes protestas contra su mandato.

Esos grupos, que reciben el nombre de colectivos, forman parte del escenario político venezolano desde hace mucho tiempo, pues fueron fundados como organizaciones comunitarias a favor del gobierno. Según los expertos que estudian su conformación, se trata de civiles con entrenamiento policial que han sido armados por las autoridades.

De igual forma, se conoció que la forma de mantenerse es con actos delictivos como como la extorsión, el contrabando en el mercado negro de alimentos regulados y el narcotráfico. El gobierno tolera sus actividades a cambio de lealtad.

Maduro ha respondido desplegando efectivos de la Guardia Nacional armados con cañones de agua, balas de goma y perdigones para dispersar a las multitudes. Pero diversos expertos y testigos aseguran que, junto a las fuerzas de seguridad, también actúan los colectivos que se dedican a una intimidación más brutal y, en muchos casos, mortal.

Según muchos venezolanos, los colectivos aparecen en casi cualquier protesta en la que el gobierno perciba que los ciudadanos se pasan de la línea, desde los rutinarios conflictos laborales con sindicatos hasta las manifestaciones estudiantiles.