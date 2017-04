CIDH mantendrá medidas cautelares sobre Leopoldo López, Daniel Ceballos y sus familias

(21 de marzo de 2017. El Venezolano).- Patricia de Ceballos, alcaldesa del municipio San Cristóbal del estado Táchira en Venezuela,desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró, que las pruebas que presenta el Estado venezolano sobre el caso de su esposo, el dirigente político, Daniel Ceballos, “es la misma que nosotros denunciamos, fotos de la visita familiar en una oficina, que son tomadas desde una cámara que está en el techo, nos graban con filmadoras y micrófonos durante todo el encuentro familiar”.

Durante una transmisión especial realizada en el programa “Aló Buenas Noches” reproducida por El Venezolano TV, explicó que “muestran como a penas desde hace un mes, le permiten a mi esposo salir dos horas a la semana al sol, como se le violan sus derechos humanos y no pudieron justificar bajo ningún concepto como después que Daniel (Ceballos) tiene una medida de arresto domiciliario, que cumplió tres años injustamente encarcelado, después de todo este tiempo, el juicio permanece en cero, sin pruebas en su contra”.

Ante esto el régimen venezolano alegó que “no tenían más tiempo para hablar de ese caso ante la Comisión, mientras que nosotros denunciamos como a mis hijos se les prohibió la entrada al Helicoide desde agosto que se llevaron a mi esposo a la cárcel, hasta diciembre del año pasado que finalmente los dejaron entrar. Nosotros mostramos como el día de mi cumpleaños, un día de visita, fui con mis hijos a ver a Daniel y nos dejaron afuera cinco horas esperando y no nos dejaron entrar, ante esto el Estado no pudo demostrar la arbitrariedad y crueldad a la cual nosotros nos exponemos como familia”.

Aseguró que estas medidas cautelares no son solamente para Daniel Ceballos “son también para mí y Lilian Tintori como esposas, para nuestros hijos que son pequeños y quedó en evidencia ante el presidente de la Comisión y los relatores que nos acompañaron como el Estado no ha cumplido con estas órdenes”.

Repudió la amenaza del régimen “que me van a destituir por abandono del cargo por estar aquí denunciando lo que ocurre con mi esposo, cuando yo no he incumplido con nada de lo que está establecido en la Ley para poder estar aquí como Alcaldesa, venezolana, madre y esposa de un preso político en Venezuela”.

La alcaldesa informó que la Comisión tomó la decisión de mantener las medidas cautelares “por considerar que no hay elementos para levantarlas, que fue el petitorio descarado y delante de todos nosotros por parte del Estado venezolano. Medidas que la Comisión tendrá que revisar pero con toda la evidencia que mostramos y quedaron al desnudo así como hacen en las requisas para revisarnos antes de visitar a nuestros esposos”.

Además indicó que Daniel Ceballos solicitó que en ocasión de cumplirse tres años de “injusto encarcelamiento sembráramos un árbol que el mismo logró que germinará en su celda, en la condición de aislamiento que tiene en El Helicoide, sin luz solar, más allá de dos horas muy tempranas en la mañana que le dan dos veces a la semana, fue una mata de aguacate que floreció, pidió que fuera sembrada en el Parque Boyacá, ubicado en El Rosal del municipio Chacao, en la capital de Venezuela. A él se lo llevaron de un hotel allí, nos dice un lugar en donde hasta hoy tenía un mal recuerdo, pues ya tiene un buen momento en un lugar donde se sembró injusticia, hoy se siembra esperanza y la fuerza y determinación que necesitamos los venezolanos para seguir luchando”.