China y EEUU acuerdan mejorar sus relaciones

(08 de abril de 2017. El Venezolano).- Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping consideraron positiva la cumbre de dos días que mantuvieron en Palm Beach, y expresaron sus deseos de mejorar la “confianza” y “alianza” entre Estados Unidos y China.

El encuentro bilateral, celebrado en el club Mar-a-Lago, propiedad de Trump, estuvo opacado por la orden del presidente estadounidense de bombardear una base aérea siria en represalia al ataque con armas químicas que mató a unos 80 civiles este martes.

“Llegamos a muchos entendimientos comunes, el más importante es profundizar nuestra amistad y construir una especie de confianza”, expresó Xi en chino en una declaración a la prensa en compañía de Trump.

Según reseña EFE, el republicano, que se mostró “cien por ciento de acuerdo” con las palabras de su homólogo, reiteró a los periodistas que espera tener una relación “sobresaliente” con Xi.

Ambos presidentes se “comprometieron” a detener la “nuclearización de la península coreana” e incrementar la cooperación”, informó a la prensa el secretario de Estado, Rex Tillerson.

“No hubo ningún tipo de arreglo sobre el tema, pero el presidente Xi compartió la opinión de Estados Unidos de que esto ha alcanzado una etapa muy seria”, agregó.

