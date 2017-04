Embajador chileno en Venezuela no tiene fecha de regreso

(03 de abril de 2017. El Venezolano).- El gobierno de Chile anunció este lunes que tras la retirada de su embajador en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez, hasta el momento no tiene fecha de retorno al país.

El diplomático, llamado el pasado viernes, para reunirse con otros miembros del gobierno tras la decisión, ya derogada, del Tribunal Supremo quien asumiría las competencias del Poder Legislativo de ese país.

Lea también: Senado de Chile apoya propuesta para suspender a Venezuela de la OEA

“Hemos llamado a informar a nuestro embajador en Venezuela. Me he reunido con él esta mañana y le he indicado que no tiene fecha de regreso. Es decir, su llamado a informar es indeterminado a cuanto a fecha”, explicó en rueda de prensa el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

Luego de una reunión con el diplomático, Muñoz afirmó que Chile reitera su posición sobre la situación que vive Venezuela e insistió que es necesario que se restablezca “el orden democrático en ese país hermano”.

Lea también: Sebastián Piñera confirma nueva candidatura a la presidencia de Chile

“Chile siempre ha actuado con firmeza, con decisión, y todos saben lo que significa en diplomacia llamar a un embajador a informar, y más si esa citación es sin fecha de regreso”, sostuvo.

El canciller chileno aplazó cualquier decisión sobre Venezuela hasta la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se iba a celebrar esta tarde, pero que Bolivia ha cancelado de forma unilateral, reseñó EFE.