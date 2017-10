Chenoa reveló la verdadera razón de su ruptura con David Bisbal

(29 de septiembre de 2017. El Venezolano).- La relación de David Bisbal y Chenoa surgió en el exitoso reality musical Operación Triundo en el 2002, sin embargo tras su ruptura quedó mucho por decir, sin embargo, la artista reveló los “verdaderos detalles” de cómo fue lo sucedido.

María Laura Corradini, más conocida como Chenoa, decidió contar en el libro “Defectos perfectos” el drama que vivió cuando Bisbal anunció en una conferencia de prensa televisada en Caracas que su relación de tres años y medio había terminado, sin que ella lo sepa.

“Alguien me llamó por teléfono. No soy capaz de recordar quién fue. ‘Pon la tele’. Allí estaba David Bisbal, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie”, señala el libro de Chenoa.

Expresó que en ese momento “no podía respirar”, pues la ropa del artista estaba en el armario, hasta incluso, llegó a pensar que todo era una broma hasta que lo llamó y nunca contestó, ya había cambiado hasta de número.

Reseña Diario Correo, que Chenoa describió que la hermana de Bisbal la llamó para ir a buscar las cosas a su casa, y hasta le pidió que tuviese cuidado con todas sus premiaciones.

A su vez contó, que quien la ayudó a escapar de los medios luego de la separación fue una amiga.