Chef venezolana, Lorena García alzó su voz a favor de los manifestantes en su país

(20 de abril de 2017. El Venezolano).- La reconocida chef venezolana, Lorena García, envió este jueves un mensaje de apoyo y fuerza para todos los venezolanos que se encuentran en resistencia, luchando por recuperar la democracia en el país.

Destacó que es hija de nuestra gran patria Venezuela “la cual está pasando por un momento muy difícil en estos momentos, yo siempre, me he mantenido al margen de los comentarios políticos, soy chef, me dedico a cocinar y darle mi cultura a través de la cocina y mi arte al mundo, pero me siento con un nudo en el pecho, el cual me es imposible ignorar por la situación que están pasando todos los venezolanos en este momento”.

Mediante un video publicado en sus redes sociales aseguró que le duele “en el alama que gente inocente, personas mayores, niños estén pasando por esta situación, la gente se está muriendo de hambre, no tienen medicinas, un punto humanitario, y ese es el llamado que quiero hacer a todas las personas, organizaciones internacionales que puedan ayudar y ejecutar, hacer algo efectivo, para que este abuso pare”.

