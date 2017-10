Celebridades del mundo mostraron su tristeza ante masacre en Las Vegas

(02 de octubre de 2017. El Venezolano).- Luego de la tragedia ocurrida en Las Vegas, en el que murieron 58 personas y resultaron heridas 515, celebridades del mundo expresaron su tristeza a través de sus redes sociales.

“No hay palabras para expresar la impotencia y la pena que mi corazón roto siente por las víctimas en Las Vegas y por sus familias”, dijo la cantante Taylor Swift.

Por su parte, Lady Gaga escribió: “Esto es simple y llanamente terrorismo”, al tiempo que pidió a sus seguidores unirse en un momento de meditación, por la paz, “para calmar al mundo, para calmarnos”.

Celine Dion, indicó que estaba rezando por “todas las víctimas inocentes” y por sus familiares.

Cabe recordar, que el presunto autor del tiroteo, Stephen Paddock, es un hombre blanco de 64 años, que disparó en repetidas ocasiones y desde el hotel Mandalay Bay de Las Vegas al lugar en el que más de 22.000 personas disfrutaban del festival de música country Route 91 Harvest Festival.

There are no words to express the helplessness and sorrow my broken heart feels for the victims in Vegas and their families. — Taylor Swift (@taylorswift13) 2 de octubre de 2017

4 anyone who’d like to join, I’m doing a 20 minute moment of meditation/silence/prayer on my InstagramLive for calming of the ???? @ 3:30 PST — xoxo, Gaga (@ladygaga) 2 de octubre de 2017

Praying for Las Vegas — Justin Bieber (@justinbieber) 2 de octubre de 2017

Saying a prayer for all the victims & their loved ones, also for the residents & visitors of Las Vegas! This was a horrific act of terror!! — Rihanna (@rihanna) 2 de octubre de 2017