Casas de cambio cobran hasta $ 100 para adelantar citas en Venezuela

(19 de diciembre de 2017. El Venezolano).- Personas que solicitaron la segunda cita en las casas de cambio que funcionan en el estado Táchira para la compra-venta de pesos colombianos denunciaron que gestores les han ofrecido adelantarlas, en un lapso de 48 horas, si pagan comisiones que van desde 50 hasta 100 dólares.

Una publicación realizada por El Nacional, destaca el caso de José Ramírez, “mi primera cita la pedí para finales de enero y me la dieron en abril. Compré los pesos, pero no a 4 por bolívar, que es la tasa que ofrecieron las casas de cambio, porque el cobro de comisiones tanto en Venezuela como en Colombia es muy alto”.

Indicó que “el cambio resultó menos de lo ofrecido, es decir, poco más de 2 pesos por bolívar. Pedí la segunda cita en abril. Me tocó en la serie 150.000 y hasta la fecha no me la han dado. Pero me dijeron que podrían darme la segunda cita si pagaba el 50% de la cantidad de pesos que iba a comprar. No acepté”.

Explicó que aunque tuvo la oportunidad de comprar pesos en la casa de cambio, prefirió trasladarse al vecino país. “Por comodidad y rapidez es mejor ir a Colombia y comprar allá los dólares aunque el bolívar pierda muchos puntos. Concretar un cita es difícil: si la hice en abril y estamos en diciembre y no me la han dado.” Contó que a un familiar le hicieron el mismo “ofrecimiento”, con la diferencia de que él sí aceptó y pagó el monto exigido para el adelanto y aprobación de la cita. “Quién maneja la data de las citas agendadas para que nos llamen y nos hagan esa propuesta”.

Mientras que María Luz Pérez dijo que compró 600.000 pesos y la mitad debió entregársela al gestor por adelantar la cita que fue asignada 2 días después de que pagara la comisión. Añadió que ella no había solicitado la cita. Fue luego de acordar con el gestor que hizo la solicitud por Internet y en 48 horas acudió a las oficinas de la casa de cambio y compró la divisa colombiana.

El economista y docente universitario, Aldo Contreras, aseguró que el adelanto de la cita es notificado vía Internet a la persona interesada. “Estas comisiones las estaría cobrando el personal interno”, indicó.

“De las 3 casas de cambio que había en Táchira solo una está funcionando. Debería existir una oferta mucho más grande de divisas para que los tachirenses puedan ir a la frontera a adquirir alimentos y medicinas, que representa 80% de lo que compran, debido a la escasez que hay en el país y la hiperinflación”, aseveró.