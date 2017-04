Carlos Vecchio: al retirarse de la OEA Maduro ratifica el Golpe de Estado

(27 de abril de 2017. El Venezolano).- El coordinador político de Voluntad Popular (VP) y exiliado del régimen venezolano, Carlos Vecchio, se pronunció sobre la decisión del régimen de Nicolás Maduro de retirarse de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante una entrevista realizada en el programa “Aló Buenas Noches” transmitido por El Venezolano TV, señaló que la canciller de Venezuela trató de evitar que se aprobara la resolución de la OEA y esa “amenaza y chantaje que se trató de utilizar particularmente con los países del Caribe sencillamente no funcionó porque se aprobó con 19 votos conforme a las reglas de dicho organismo”.

Destacó que el régimen tiene 18 años dentro de la OEA “la critican pero tienen varios años formando parte de ella, como no la pudieron dominar, no tienen los votos, la realidad política ha cambiado y todo el mundo se ha dado cuenta que en Venezuela no hay democracia, si no se hace lo que ellos quieren, se retiran. Estamos viendo una posición que ratifica lo que es el Golpe de Estado que se está dando en Venezuela, la ruptura del hilo constitucional”.

Destacó que Venezuela debe esperar dos años para salir definitivamente de la OEA, donde igual deben cumplir con las normas y exigencias de este organismo “además deben cumplir con todas las obligaciones que estén pendientes antes de irse. Por lo menos hasta dentro de dos años se pude seguir debatiendo sobre Venezuela y las decisiones que allí se aprueben si tienen vinculación con nuestro país, entre ellos está el juego democrático y la aplicación de la carta democrática que se viene dando dentro del marco de la OEA”.

Lea también: Venezuela necesita la aprobación de la Asamblea Nacional para salirse de la OEA

Aseguró que los países y los organismos internacionales toman en cuenta este tipo de acciones a la hora de ayudar financieramente “cuando tú ves que tienes un Estado que esta fuera del orden constitucional es porque no se respetan normas y no existe la transparencia”.