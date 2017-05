Capriles: detenidos 85 oficiales de la FAN por expresar su descontento ante la represión

(05 de mayo de 2017. El Venezolano).- El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, denunció este viernes que existe aproximadamente 85 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detenidos, por haber manifestado su descontento con la represión en el país.

Aseguró que las redes sociales de los dirigentes políticos están a disposición “para informar al país y que el mundo conozca lo que el gobierno quiere ocultar. Hay descontento en la FAN en su mayoría, de la que hay que separar la cúpula madurista y corrupta”.

Señaló que los oficiales han solicitado la baja y que no se las quieren dar. “Esos funcionarios de la FAN han solicitado la baja y no se la quieren dar, porque no quieren continuar con esta situación. No están de acuerdo con de la salvaje represión, luego del autogolpe madurista”.

Explicó que “esos funcionarios a través de sus familias me han pedido que transmita esa información al país. Señalo directamente a la Ministra Iris Varela de Servicios Penitenciarios y al sr Gral Nestor Reverol”.

Capriles aseguró que Reverol “comanda y ordena a todos los componente la represión, que deja saldo de 37 venezolanos muertos que en su mayoría son jóvenes. Esta mañana falleció otro joven en nuestro estado Carabobo”.

Destacó que Reverol en conjunto con Iris Varela “han hecho una prueba utilizando a privados de libertad. Están usando a presos para reprimir todas las manifestaciones y protestas. Esto es una situación sumamente grave y queremos que todos los venezolanos divulguemos esta información”.

Esto no trata de orden público, buscan por vía de represión frenar al pueblo que pide elecciones y respeto a la Constitución. Todo esto que hacen es para meternos miedo. Debemos responder de forma contraría, mientras más represión, debemos estar abrazados a la Constitución”, aseveró.

Recordó que este sábado hay una movilización que estará encabezada por las “mujeres valientes”. Al tiempo que las convocó para que marchen en defensa de la Constitución. La concentración será en la Plaza Brión de Chacaíto hasta el Ministerio de Interior y Justicia.