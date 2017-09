Capriles critica rechazo de Maduro a la ayuda humanitaria para venezolanos

(29 de septiembre de 2017. El Venezolano).- El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, repudió este viernes que el régimen venezolano se niegue a recibir ayuda humanitaria de otros países antes de admitir que son necesarios los alimentos y medicinas.

Señaló que “ahora vienen a decir que es que los barcos con comida y medicinas no pueden llegar por las sanciones. Lo cierto es que no hay ninguna explicación para que aquí no se haya abierto un canal humanitario, aceptar ayuda humanitaria para ellos significaría reconocer que en Venezuela hay una crisis”, reseñó Unión Radio.

Consideró que Nicolás Maduro no quiere asumir los problemas del país. “Prefiero que me señalen por sincero, que estar diciendo una mentira que algunos quieren escuchar, aquí hay una crisis muy grave y no hemos dicho que las elecciones de gobernadores la van a resolver”.

Afirmó que “superando este obstáculo (regionales), el país va a requerir de mucho esfuerzo para levantarlo, a la gente hay que hablarle con claridad, no hay una varita mágica. Si se sienta con un candidato y le dice que mañana va a resolver todos los problemas, le estaría mintiendo”.