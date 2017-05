Cantante Luis Miguel ya está en libertad: pagó un millón de dólares de fianza

(02 de mayo de 2017. El Venezolano).- El cantante mexicano Luis Miguel fue arrestado en Los Ángeles, EEUU este martes, sin embargo luego de unas horas fue puesto en libertad. Es acusado de un impago de una deuda.

De acuerdo a lo reseñado por CNN en Español, la jueza que lleva el caso indicó que el cantante pagó una fianza de un millón de dólares y ya no está detenido. Sin embargo, debe volver a corte el 11 de mayo y, según la jueza, si el cantante no aparece no habrá otra fianza disponible.

Cabe resaltar que desde el 17 de abril tiene una orden de arresto por no comparecer a las citaciones en una corte federal de Los Ángeles, Estados Unidos, que buscaban resolver una demanda por incumplimiento de contrato contra el artista, ganador de cinco premios Grammy.

Hay que recordar, que la denuncia para todo este escándalo, la interpuso su ex mánager, Wlliam Brockhaus.

Durante los últimos días, el artista había mantenido una vida social a los ojos del público en Los Ángeles, donde numerosos seguidores se retrataron con él a en los alrededores del hotel Beverly Wilshire.

Brockhaus ganó una demanda contra Luis Miguel por más de 1.4 millones de dólares en agosto de 2016, pero nunca llegó a cobrar esa cantidad, por lo que presentó otra demanda en Los Ángeles para reclamar a en los tribunales que se embarguen los bienes del artista, si no abona lo que le debe.

Este problema legal no sería el único del mexicano. También podría comparecer por diversas acusaciones, entre ellas un préstamo de 3.65 millones de dólares que le hizo Warner Music México, el cual no habría devuelto.