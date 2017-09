Caitlyn Jenner confirmó embarazo de Kylie: conozca el sexo

(26 de septiembre de 2017. El Venezolano).- Tras días de rumores sobre un presunto embarazo de Kylie Jenner, fue precisamente Caitlyn Jenner quien rompió el silencio para confirmar que su hija menor está en la dulce espera.

A través de sus representantes, el padre de la joven de 20 años de edad, respondió a The Sun que “todo lo que puedo decir es que fui informada hace algún tiempo”, refiriéndose al embarazo de la joven, además negó que se haya enterado de la noticia por medio de internet.

Una fuente cercana a la exatleta, indicó que Caitly Jenner “cree que su hija es muy joven para tener un bebé y que debió haber esperado hasta que estuviera en una relación sólida a largo plazo”, así lo reseñó El Heraldo.

De acuerdo con People en Español, la menor del clan Jenner se convertirá en madre una niña, que llegaría al mundo en el primer trimestre del 2018.

Aseguran que una fuente cercana a los Kardashian -Jenner le indicó a la revista People que la dueña de Kylie Cosmetics y su novio de cinco meses Travis Scott. Recordemos que Kylie Jenner tiene un noviazgo con Scott desde principios de este año, luego de su separación del cantante Tyga. Entre los “tuits” de Travis, destaca uno realizado el pasado 12 de junio cuando publicó “literal, el día más feliz de mi vida”.

Como era de esperarse otras personas se sumaron a la controversia, entre ellos el exnovio de Kylie Jenner, Tyga quien publicó en su cuenta en Snapchat “¡Diablos, no! Ese niño es mío”, el comentario estuvo acompañado de una foto de la noticia que anunciaba el embarazo de Jenner. El rapero posteriormente eliminó el post, pero desde El Venezolano News, logramos obtener una captura de este mensaje.

Este escándalo coincide con la conmemoración del décimo aniversario del reality show “Keeping Up With The Kardashian”. Vea la promo a continuación: