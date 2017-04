Caiga quien Caiga lo inmoral del poder moral en Venezuela, por Ángel Monagas

(13 de abril de 2017. El Venezolano).- La semana Santa, sigue siendo un tiempo para demostrar la RESISTENCIA que ha tenido una nación. La crisis financiera, de servicios, la represión, juegan un papel importante. El Gobierno sigue mostrando el país que no existe. Para el Presidente nada pasa. Insólitamente el decepcionante ser humano en que se ha convertido, el profesor Aristóbulo Istúriz, burlándose de la situación señala que lo sucedido en San Félix, fue un “Baño de amor” hacia Maduro. Evidentemente que el problema para la gente, no es soportar este terrible estado de cosas, sino que a quienes corresponde actuar, de representar el PODER MORAL, han mostrado el lado más INMORAL de la conducta, que debe tener todo funcionario público.

CASO TARECK WILLIAM SAAB DIZQUE DEFENSOR DEL PUEBLO

No voy a abundar en detalles sobre este personaje, mejor conocido como “Mr. Músculo”. Peor Gobernador. Jamás hubiese llegado donde ésta, de estar vivo Hugo. ¿Por qué? Sería interesante escucharlo. Este señor, nunca ha debido ser nombrado sencillamente porque no puede ser DEFENSOR, quien ha sido parte de lo que significa este gobierno. Su primer gran acto inmoral fue postularse y el segundo, aceptar ser nombrado. Lo peor es que a nivel nacional es lo mismo, porque en cada estado, un dirigente del partido o de alguien “afín” al gobierno, fue designado.

¿Cómo puede PRESIDIR un ORGANO MORAL, quien ab initio no la posee? Hubo poca oposición de parte de la MUD, con su designación y es otro error por “omisión” o por “hacer muy poco” para impedir que fuera nombrado. Este ciudadano está convencido de que es preferible tener a Maduro de Presidente, que a cualesquier otro venezolano. El pudiera reivindicarse ante el país, presentando ipso facto su RENUNCIA.

La cabeza del PODER MORAL, está conectada a quién desde Miraflores dirige.

EL INSOLITO CASO DEL CONTRALOR: DIGNO DE RIPLEY

Uno puede entender que desde el poder, se ayude a su entorno familiar. Una recomendación, una ayuda. En estricto derecho no es MORAL pero uno puede entenderlo. Ahora RESOLVER LA SITUACION de cada pariente, es absolutamente ASOMBROSO. Estos revolucionarios, solo de semántica, en 19 años, han superado con creces a los 40. La Primera Dama cuando fue Presidenta de la ASAMBLEA NACIONAL, fijo la pauta y aunque suene extraño, el que mejor desempeño tuvo al frente de ese cargo por parte de los chavistas, es Diosdado. En este mismo portal hemos leído y visto las pruebas donde se demuestra que: “Trece familiares directos e indirectos del contralor…trabajan en el organismo que dirige desde diciembre de 2014. De aprobarse la reforma a Ley de Contraloría y del Sistema de Control Fiscal, el funcionario deberá responder por nepotismo. El Contralor General de la República… ha mostrado su reticencia a la reforma a la legislación…En mayo de 2016, declaró que la Ley de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal contiene “indicios de inconstitucionalidad” y que además la Asamblea Nacional no cuenta con la mayoría calificada para aprobar ese proyecto”. Su gran temor es que al revisar la estructura, comprobaran de lo que se le acusa. Es la comidilla de todas las oficinas de la Contraloría.

PRECEDENTES

Sigo leyendo en este portal: “Contratar a familiares en la administración pública no es una práctica nueva de algunos funcionarios identificados con el chavismo. Galindo Ballesteros, abogado y profesor de posgrado, sustituyó en marzo de 2013 a la primera dama Cilia Flores (con quien tiene una relación de compadrazgo) en la Procuraduría General de la República. Entre 2006 y 2010 fue consultor jurídico de la Asamblea Nacional, justo en el período presidido por la primera dama. Aparte, parientes de la ex procuradora también han ocupado cargos en los organismos que tuvo a cargo”. Hasta hace poco, GALINDO presidió el poder moral.

LA FISCAL

Su última acción, la exonera ante el país. Pudiera haber otras motivaciones y las he mencionado otras veces. Empero, LUISA ORTEGA, muy tarde si, se reivindicó ante el país, solo que la tarea no está completa y la sociedad venezolana espera por ella. La nobleza del pueblo puede perdonar.

CONCLUSION

Ya sabemos quiénes son los magistrados del Tribunal Supremo. Quien dirige la Fuerza Armada. Quien es el Presidente y quienes gobiernan. Es un drama que no tengamos PODER MORAL. Tenemos el poder constituido como tal, solo que carece de la MORAL para atender y dar un paso en la solución de esta crisis. LA CALLE sigue siendo la gran expresión de esta carencia. En un país donde las instituciones funcionasen como debe ser, las protestas serían la excepción y no la regla.

EL LEGADO DEL GALACTICO Y DEL CHAVISMO

Poco se habla. He mencionado algunos. Imagínense que en los Estados Unidos, un candidato que haya sido acusado de TERRORISMO llegue al poder. Trataría de hacer de OSAMA BIN LADEN, un héroe nacional. El color negro sustituiría al tradicional azul o rojo. Las piedras de Georgia serían suplantadas por la bandera roja, la hoz y el martillo. ¿Se sorprende y le parece increíble o exagerado esto? Ciertamente lo es. Bueno eso ocurrió en Venezuela. Los que una vez invadieron el país, los que mataron soldados y oficiales del ejército venezolano, hoy son los Héroes. Los que SECUESTRARON, ASALTARON Bancos, entre otros desastres, están al frente de organismos públicos, son autoridades. Este es el legado que ha terminado de COLAPSAR, un destruido país por los gobiernos del pasado, solo quiere ser exterminado por quienes no desprecian una oportunidad para enriquecerse.

JOVENES, LA SAL DE VENEZUELA

Que orgulloso me siento de la juventud venezolana. Se han enfrentado a un gobierno, sin conocer las bondades de lo que ellos han vendido como todo malo. Reflejo de una realidad: El chavismo nunca ha podido ganar el liderazgo estudiantil. Sus dirigentes se aburguesaron muy rápido y ya no parecen estudiantes sino potentados. Basta ver a algunos. Por eso perdieron en la UCV, en la UC, en LUZ, en ULA y en el 99% de los centros estudiantiles de las universidades públicas. Casi que pierden el liderazgo de las que ellos controlan en la Bolivariana pero gracias al uso de la fuerza, se mantienen.

SUCRE

El terrorismo impide que en Güiria la gente hable. Tengo tiempo denunciando la corrupción de una clase política enquistada en PDVSA, proveniente del Oriente del país. La peculiar huida del país del personaje PEDRO LEON, se produjo desde aquí. Tiene orden de captura por otorgar, más de 35 contrataciones sin licitaciones en la Faja Petrolífera. Venido de Guanta ANZOATEGUI, también es aliado de otro de los mayores corruptos de ese estado, apodado por Maduro como el “RICKY MARTIN”. Este “ZAR CORRUPTO”, sigue operando dentro del territorio con la complicidad de una parte del gobierno.

CARABOBO

UNA GOTA DE AGUA en medio del desierto. Es la interpretación que le doy a las declaraciones del Gobernador AMELIACH, quien admitió que la muerte del joven fue por la acción de un policía de ese estado. Pronunciamientos similares ha emitido en cuanto a la violación del recinto universitario y las lesiones a 30 estudiantes. Pide investigación y sanciones. Ha felicitado a los opositores que rechazan los mensajes violentos. Eso, CAIGA QUIEN CAIGA más allá de otras críticas, me parece serio por parte de este dirigente y primer mandatario de Carabobo y así debe reconocérsele.

YARACUY

No podemos opinar lo mismo, de uno de los más manipuladores gobernadores del país y que cuando en este país, haya justicia tendrá mucho que responderle. En San Felipe el pueblo ha salido y ha expresado su descontento, siendo reprimido violentamente. Este gobernador también se ha caracterizado por utilizar una suerte de “POLICIA SECRETA”, tipo Seguridad Nacional del pasado, para amedrentar. Los partidos VP y PJ, han sido los principales protagonistas de los hechos y es que aquí la OPOSICION ha sido muy débil en enfrentar a esta suerte de “DICTADORZUELO”. Hay problemas internos entre los partidos que integran la MUD. El Gobierno Regional, intenta sabotear las actividades organizando y promoviendo actos religiosos, lo cual es muy contradictorio para quienes se han dedicado a atacar a figuras destacadas de la iglesia. LEON aparece mencionado en un LIBRO ROJO, muy famoso aunque desaparecido de todas las librerías. Publicita que ha reacondicionado más de 25 templos para el disfrute de la semana santa y hasta una hasta una Feria del Chigüire se organizó hoy, aunque el precio del kilo es bastante oneroso: 11 mil bolívares. No obstante que ellos insisten en calificarse como el gobierno de la paz, la TROPA CHAVISTA de Yaracuy grita a todo pulmón y hasta en redes lo publican: #CLAP que se Respete no Permite Guarimberos ni actos terroristas en su Territorio. ¿Es o no un llamado al combate entre venezolanos?

ZULIA

ARIAS OTRA EXCEPCION No obstante su respaldo al gobierno, el occidente permanece en calma. La estrategia de ARIAS ha sido reducir la REPRESION. No ha sido fácil para él pues hay factores, extraños a su control, que actúan a “motus propio”. Han sucedido protestas pero tomando como parámetro lo que ha ocurrido en Caracas, Lara y Carabobo, prácticamente aquí no ha ocurrido nada. El estilo de Arias no es la debilidad, sino la inteligencia y esto lo hace incluso más peligroso que otras figuras del chavismo tradicional.

TRISTE ESPECTACULO OPOSITOR

Podrán molestarse pero debo insistir: ¿Cómo es posible que aún permanezcan divididos?

Empiezo por subrayar que GUSTAVO RUIZ, ha hecho un excelente trabajo al frente de una de las DOS MUD y personalmente le comente al Líder de UNT, que era un “error” no apoyarlo. El designado en las primeras de cambio, fue un adeco, muy buena gente pero hasta allí. Su tiempo pasó. No obstante la CRISIS OPOSITORA, ésta sustentada realmente en la presencia de MANUEL ROSALES. El BOOM de su llegada y el reseteo de la política que no hicieron otros, en ocho años de su ausencia, encendió las pasiones. El Diputado JUAN PABLO GUANIPA, como parte de una estrategia nacional, al igual que CAPRILES, entiende que este es su momento para equilibrar y rebasar. Para superar el error de no hacer, o mejor dicho, de hacer lo mismo, lo cual no le arrojará nuevos resultados. Esa situación se vive en otros estados del país. En la reciente toma del puente, admitido por el mismo, de que no fueron “más de 5 minutos”, se les quiere atribuir características de heroísmo, que contrastan con los ejemplos de valor de los jóvenes en Caracas. La desesperación es mala consejera. Juan Pablo ha realizado un excelente trabajo y no debe apresurarse, solo corregir para obtener los resultados deseados. Esta crisis y por eso le otorgo parte de razón, alterará el escenario en algunas regiones.

Hoy (jueves) en una cadena humana en el Puente, dirigida por el diputado JOSE LUIS PIRELA y el líder de San Francisco GUSTAVO FERNANDEZ, es un buen ejemplo de UNIDAD y creatividad.

Por Ángel Monagas