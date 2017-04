Autoridades detienen y amenazan a Delsa Solórzano al llegar a Venezuela

(07 de abril de 2017. El Venezolano).- La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, denunció que al llegar a Venezuela, fue detenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado Vargas, al igual recibió amenazas por dos hombres. La detuvieron funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y Fuerzas Armadas Nacional (FAN)

“Me rodearon de funcionarios de la FAN, amenizaron con arrebatarme el teléfono, me obligaron a abrir la maleta y luego me dijeron: “Se hubiera quedado por allá. La próxima vez no la dejo entrar y cuídese que no sabe lo que le puede pasar”, relató a través de su cuenta en Twitter.

En declaraciones a VivoPlay, reseña El Nacional, indicó que fueron efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), quienes dieron las órdenes de detenerla. Los funcionarios se identificaron como Alexis González y Javier García

La parlamentaria regresa de participar en la 136 asamblea de la Unión Interparlamentaria en la ciudad de Geneva, Suiza.

