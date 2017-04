¡Atentos! IRS ofrece consejos de última hora para quienes no han presentado sus impuestos

(18 de abril de 2017. El Venezolano).- La fecha límite para presentar el impuesto federal sobre los ingresos llegó y el IRS calcula que recibirá aproximadamente 12 millones de declaraciones de impuestos federales de 2016 y cerca de 8.4 millones de solicitudes de prórrogas en los últimos días de la temporada de impuestos.

Para los contribuyentes que aún no han presentado, el IRS ofrece estos consejos:

– E-file: el IRS alienta a los contribuyentes a presentar electrónicamente. Hacerlo, reduce enormemente los errores en la declaración de impuestos, ya que el software de impuestos hace los cálculos, señala errores comunes e indica a los contribuyentes que falta información. Los socios de Free File del IRS, hacen que sus productos de software estén disponibles, de gratis, para contribuyentes que ganan $64,000 o menos. Los contribuyentes que ganan más pueden usar los formularios interactivos de Free File. Por primera vez, los contribuyentes pueden preparar sus impuestos desde su teléfono móvil o tableta, así como desde la computadora. Los contribuyentes que cambiaron de producto de software, ya sea que usan Free File u otro producto de software, este año podrían necesitar su ingreso bruto ajustado para verificar su identidad. Vea Verifique su declaración de impuestos después de presentar electrónicamente para más detalles.

– Reembolsos: la forma más rápida para los contribuyentes obtener su reembolso es presentar electrónicamente y que el mismo se deposite electrónicamente en su banco u otra cuenta financiera. El IRS emite nueve de 10 reembolsos en 21 días o menos. Los contribuyentes que están a la espera de recibir sus reembolsos pueden usar la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” en IRS.gov o revisar el estado de su reembolso a través de la aplicación de teléfono inteligente IRS2Go. La herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” se actualiza una vez al día, generalmente durante la noche, por lo que no hay razón para verificar más de una vez al día o llamar al IRS para obtener información sobre su reembolso. Los contribuyentes pueden verificar “¿Dónde está mi reembolso?” dentro de las 24 horas después que el IRS haya recibido una declaración presentada electrónicamente o cuatro semanas después del recibo de una declaración por correo postal. “¿Dónde está mi reembolso?” tiene un rastreador que muestra el progreso a través de tres etapas: (1) declaración recibida, (2) reembolso aprobado y (3) reembolso enviado.

– Opciones de pago: muchos contribuyentes que deben dinero a menudo esperan hasta el último minuto para presentar. Los contribuyentes que deben tienen muchas opciones de pago. Estas opciones incluyen Direct Pay (en inglés), Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS); retiro electrónico de fondos; transferencia del mismo día; tarjeta de débito o de crédito; cheque o giro, o efectivo. Algunas de estas opciones son gratis; otras requieren una cuota.

– Presentar una prórroga: los contribuyentes que no estén listos para presentar antes de la fecha límite deben solicitar una prórroga ya que le da al contribuyente hasta el 16 de octubre para presentar pero no extiende el tiempo para pagar. El interés y en algunos casos, las multas, se cargarán en todos los impuestos no pagados antes del 18 de abril. Aunque algunas personas obtienen una prórroga automática, como las que se encuentran en una zona de desastre, la mayoría de la gente necesita solicitar una. Una manera de obtener una prórroga es a través de Free File en IRS.gov donde algunos socios ofrecen la presentación electrónica gratuita de la solicitud de prórroga. Otra opción es pagar electrónicamente para obtener una prórroga. El IRS automáticamente procesará una prórroga cuando el contribuyente seleccione el Formulario 4868 y haga un pago completo o parcial de sus impuestos a través de Direct Pay, el EFTPS, o tarjeta de débito o de crédito para la fecha límite. No hay necesidad de presentar un Formulario 4868 por separado al hacer un pago electrónico e indicar que es para un 4868 o prórroga. Opciones de pago electrónico se encuentran en IRS.gov/pagos. Los contribuyentes también pueden descargar, imprimir y presentar un Formulario 4868 en papel de IRS.gov/forms. El formulario debe enviarse por correo al IRS con un sello del servicio postal en o antes de la medianoche del 18 de abril.

– Multas e intereses: los contribuyentes que están pensando no cumplir con la fecha límite de presentación porque no pueden pagar todos los impuestos adeudados, deben considerar presentar y pagar lo que pueden para reducir intereses y multas. Las multas para aquellos que deben impuestos y no presentan una declaración de impuestos o una solicitud de prórroga antes del 18 de abril pueden ser 10 veces mayor que si hubieran presentado y no pagado los impuestos que debían. Esto se debe a que la multa por incumplimiento de pago es menor que la pena de no pagar, generalmente un 5 por ciento al mes y puede llegar hasta el 25 por ciento del impuesto no pagado. La multa por falta de pago, es la mitad del 1 por ciento de los impuestos no pagados por mes y puede ser hasta el 25 por ciento de la cantidad no pagada. Los contribuyentes también deben pagar intereses, actualmente a la tasa anual de cuatro por ciento, compuesto a diario, en impuestos no pagados para la fecha límite.

– Acuerdos de pago: los contribuyentes que no pueden pagar la cantidad total de impuestos adeudados deben considerar presentar la declaración y solicitar un acuerdo de pago. La mayoría de la gente puede establecer un plan de pago con el IRS en línea en cuestión de minutos. Aquellos que deban $50,000 o menos en impuestos, multas e intereses combinados pueden usar la solicitud del Acuerdo de Pagos a Plazos para establecer un plan de pago a corto plazo de 120 días o menos o un acuerdo de pago mensual por hasta 72 meses. Con el acuerdo de pagos a plazos, no se requiere ningún papeleo, no hay necesidad de llamar, escribir o visitar el IRS y los contribuyentes calificados pueden evitar que el IRS presente una Notificación de Gravamen de Impuestos Federales a menos que la haya presentado previamente. Alternativamente, los contribuyentes pueden solicitar un acuerdo de pago mediante la presentación del Formulario 9465. Éste se puede descargar desde IRS.gov y enviarse junto con la declaración de impuestos, factura o aviso del IRS.

Es importante que los contribuyentes guarden una copia de su declaración de impuestos y todos los documentos de apoyo.