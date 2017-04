Así terminó la inolvidable noche de la Wrestlemania 33

(03 de abril de 2017. El Venezolano).- Fue una jornada perfecta para todos los fanáticos de la WWE. El WrestleMania 33 superó todas las expectativas y reunió todos los aspectos para ser considerado uno de los mejores eventos en la historia de la compañía.

Una de las grandes revelaciones del evento fue Mojo Rawley, quien dentro del Kick Off se impuso en la Batalla Real en memoria de André The Giant con ayuda de Rob Gronkowski, estrella de los New England Patriots de la NFL, destacó Mediotiempo.

Dentro de la cartelera principal, uno de los momentos más impactantes fue la aparición de los Hardy Boyz. Los hermanos Jeff y Matt Hardy volvieron a la WWE luego de ocho años y se convirtieron en los nuevos campeones en parejas de Raw, tras imponerte en una lucha de escaleras.

El toque romántico de la velada lo puso John Cena, quien le propuso matrimonio a Nikki Bella en pleno cuadrilátero, luego de su victoria sobre The Miz y Maryse.

Sobre el final del show, una sorpresiva derrota ante Roman Reigns le habría puesto final a la carrera del Undertaker, leyenda de la WWE que abandonó el Camping World Stadium de Orlando dejando su sombrero y sus guantes en medio del cuadrilátero.