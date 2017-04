Asesinado joven venezolano durante protesta en Caracas

Hermanos y hermanas, gran jornada de lucha la de hoy. Demostramos nuestra firmeza y el pueblo respondió superando toda expectativa. La represión se dio, pero la gente resistió. Hoy fuimos más que antier, y el régimen se desgastó mucho más. Lamentablemente tuvimos varios heridos y a esta hora me informan de un hecho muy muy lamentable: el asesinato de Jairo Ortiz, un joven de los altos mirandinos que al parecer fue asesinado por la GNB. Que nadie diga “el primer muerto de estas protestas” porque debe ser el único y el último! Que su muerte no sea en vano depende de que exijamos justicia y continuemos la lucha. Que este sábado salga el doble de gente en honor a Jairo, por la libertad y el cambio. Mientras seamos más, menor será la represión, más nos protegemos nosotros y más se quiebra el régimen. Sigamos adelante con mucha fuerza y fe. Honor a Jairo Ortiz !!

A post shared by Freddy Guevara Cortez (@freddyguevarac) on Apr 6, 2017 at 8:18pm PDT