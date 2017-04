Aseguran que existen tensiones dentro del círculo de Trump

(07 de abril de 2017. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está preparando una amplia remodelación de su administración donde podrían salir el estratega jefe, el extremista Steve Bannon, o el jefe de gabinete, Reince Priebus, según han reportado algunos medios.

Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca dijeron que no hay cambios en marcha y calificaron de “absurdos” los rumores.

Bannon ya fue retirado esta semana del Consejo de Seguridad Nacional, el organismo donde se dirimen las grandes estrategias de defensa y se discuten los secretos de Estado. Su postura, radical, contrastaba con el talante, más moderado, del teniente general Herbert Raymond McMaster, consejero de Seguridad Nacional, que acabó ganando este pulso, reseñó El País.

Pero McMaster no sería el único con el que Bannon, incendiario fundador de la revista de ultraderecha Breitbart, se las ha visto. Su falta de complicidad con Jared Kushner, yerno de Trump y consejero presidencial, al que se le atribuyen alguna suavización de posiciones del presidente, fue clara desde el principio y en las últimas semanas las diferencias se agravaron. Según el diario The New York Times, durante una discusión el estratega le llegó a decir por qué no lograban entenderse: “Eres un demócrata”, le espetó, lo que en labios de alguien como en fundador de Breitbart es muy parecido a mentar a la bicha.

