Artistas se unen a la marcha de este 19-A en Caracas

(17 de abril de 2017. El Venezolano).- Este lunes el gremio de artistas en Venezuela expresaron mediante una rueda de prensa, su deseo de salir a marchar este 19 de abril, bajo su condición de ciudadanos.

El escritor y dramaturgo, Leonardo Padrón, indicó que como ciudadanos quieren ejercer sus derechos, los cuales están consagrado en la Constitución, “para reclamar de manera pacífica la restitución del hilo constitucional, la fijación inmediata de un cronograma electoral que permita al país expresar su opinión y exigir su destino de una manera democrática, la liberación de cada vez más su existencia de presos políticos, sometidos muchos de ellos a torturas que violan los derechos humanos y la restitución plena de los derechos de la Asamblea Nacional (AN) un poder que tiene el honor de ser elegido por los venezolanos”.

Aseguró que no son políticos “a los artistas no les interesa el poder político, ni ser voceros de un partido, lo que está ocurriendo en el país va más allá de lo político y de los gustos ideológicos de cada quien que sin duda deben ser respetados, lo que está ocurriendo es de magnitudes apocalípticas, tan graves e inmensas, que es imposible que nosotros ciudadanos venezolanos, con los mismos derechos y deberes que todos los demás no nos pronunciemos”.

Padrón destacó que quieren reclamar sus derechos de ser llamados simplemente ciudadanos de oposición “no terroristas, ni golpista, conspiradores, no queremos ser un país dividos por etiquetas, queremos en unión con la inmensa mayoría de los venezolanos expresar nuestra profunda inconformidad con la forma en la que está siendo manejada Venezuela, muchos de nosotros nacimos en democracia, sabemos sus defectos y virtudes, por lo tanto creemos en ella, en la alternancia, autonomía de poderes y en la posibilidad de decidir nuestro destino a través de la herramienta más democrática el voto”.

Exigió que este 19-A se respete “nuestras voces, que no sean atacadas con bombas lacrimógenas y perdigones. Marchar es estar vivos, es reclamar por las carencias, es síntoma de rebeldía contra lo que no sirve”.

Señaló que “el país quiere recomponerse porque se les fue de las manos a quienes gobiernan”.