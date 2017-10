Ante el “contexto” político, Aerolíneas Argentinas no está vendiendo pasajes a Venezuela

(09 de Agosto de 2017. El Venezolano).- La compañía de bandera Aerolíneas Argentinas no está vendiendo pasajes a la capital de Venezuela debido al “contexto” político y social que vive ese país, así lo dio a conocer una portavoz de la empresa.

Según una publicación realizada por Reuters, la decisión de Aerolíneas Argentinas se da luego de que a fines de julio Avianca suspendiera sus vuelos diarios desde y hacia Caracas, en medio de la crisis que ha llevado a millones de venezolanos a protestar en las calles y de enfrentamientos que han dejado más de 120 muertos.

La portavoz explicó que no están vendiendo pasajes porque no “parece muy claro el panorama hacia adelante y no queremos seguir sumando pasajeros que eventualmente no puedan viajar”.

Como se recordará la aerolínea ya había cancelado su vuelo semanal a Caracas del sábado pasado y el del próximo 12 de agosto debido a cuestiones operativas, a raíz de la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.