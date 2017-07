AN suspende sesión por acciones de la GNB

(11 de julio de 2017. El Venezolano).- La Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) informó que la sesión pautada para este martes quedó suspendida por las restricciones que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impuso al mando del coronel Bladimir Lugo, donde le negaron la entrada a la prensa al parlamento.

Ante esto indicaron “¿Qué oculta la GNB, impidiendo el acceso al Palacio a los medios? La AN es un poder autónomo que sólo responde al mandato del pueblo”.

El diputado Stalin González, explicó que el acceso a la AN fue restringido por un piquete de los cuerpos castrenses, donde no dejaron pasar los trabajadores de la prensa y los empleados.

“Desde las 10:30 am no aparece el Coronel Lugo. No permiten el acceso al personal pero si a la Alcaldía de Caracas. La GNB tiene un papel de custodia del Palacio, el cual no cumple; hoy la AN no está sitiada por turbas sino por ellos”, aseveró.

Ante esto, la parlamentaria Mariela Magallanes, responsabilizó al Coronel de lo “que ocurra y de la integridad física de diputados” que están en el Hemiciclo.

Posteriormente publicó una imagen donde se observa el piquete de la GNB obstaculizando la entrada. “Sigue el atropello contra el derecho civil”.

Es importante destacar que se tenía pautado debatir sobre la inconstitucional pretensión de Maduro en remover a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, además debatirán sobre las competencias de la AN para defender la institucionalidad del Ministerio Público.

