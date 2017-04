(25 de abril de 2017. El Venezolano).- Diputados a la Asamblea Nacional (AN) aprobaron por unanimidad un acuerdo sobre la falta de respuesta formal del Consejo Moral Republicano sobre la falta grave de magistrados Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El parlamentario, Ángel Medina, indicó que “luego de la falta gravísima del TSJ, al destruir la Constitución y burlar la voluntad del pueblo, solicitamos su destitución el 31 de marzo del presente año”.

Destacó que el defensor del Pueblo, Tarek Williams Saab, “anunció que declaraba improcedente e inoficiosa la solicitud porque el Consejo de Defensa ya lo había resuelto, pero este no tiene ninguna potestad constitucional para resolver ningún “impasse” entre poderes”.

A su juicio inoficioso es tener a un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) “que se olvida de los derechos humanos del pueblo, como el Defensor, el cual desvirtúa la institución”.

Por su parte el diputado, Henry Ramos Allup, señaló que “el vago de Saab no defiende a nadie. Está en ese cargo para alcahuetear al Gobierno y ahora al TSJ. Ningún país puede sobrevivir con un Poder Judicial que no se atiene al derecho. No podrán escapar a la justicia”.