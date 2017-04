AN es la voz del pueblo soberano para restituir democracia en Venezuela

(27 de abril de 2017. El Venezolano).- Con el quórum necesario se llevó a cabo la sesión especial de este jueves en las instalaciones del Parque Miranda, en el municipio Sucre de Caracas junto al pueblo.

La bancada oficialista una vez más no asistió a la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, indicó que “estas sillas vacías son de diputados del Gran Polo Patriotico (GPP), que fueron invitados pero no quisieron venir a darle la cara al pueblo”.

Antes de iniciar el debate el diputado, Miguel Pizarro, solicitó un minuto de silencio por Juan Pernalete y los demás caídos ante protestas en Venezuela.

El parlamentario, Henry Ramos Allup, señaló que no se puede olvidar “que este nefasto Gobierno es militar, lleva 18 años. Las armas no son la solución, convocamos a elecciones ya. El Alto Mando Militar son corresponsables de todos los hechos de represión y cada víctima”.

Indicó que en Venezuela no debe existir una “unión civico-militar, los militares deben subordinarse al poder civil y servir a la nación. Entienda el régimen que en cuanto más repriman sacaremos coraje”.

Denunció que fueron amedrentadas las casas de Tomás Guanipa y José Guerra “no van a ‘enculillar’ a nuestros hijos. ¿Cómo estarán las cosas que comenzamos a ver reacciones preocupantes para ellos y alentadoras al país?”.

Se refirió al caso del hijo del Defensor del Pueblo, Yibram Saab, quien dijo en sus declaraciones la noche de este miércoles “papá se ha producido ruptura hilo Constitucional, papá yo estaba en la marcha, el muerto pude ser yo”. Al tiempo que solicitó respeto para el joven “debe tener una presión”.

Destacó “¿Esa Venezuela donde murió Juan Pernalete es la que nos vamos a seguir calando? Efectivo que lo asesinó (…) mató también a su papá, mamá y familia”.

Allup afirmó que “ya la represión no es para contener si no para perseguir, se lleva la vida y condena a la familia al dolor. Ojalá Nicolás Maduro tuviera sentido de responsabilidad, fijara elecciones y renunciará”.

Por su parte, el parlamentario, Freddy Guevara, se preguntó “¿Cuánto más quiere el Gobierno que sufra el pueblo mientras ellos se atornillan en el poder? No podrán contra 80% de los venezolanos”.

“No puede ser que por el ego de una cúpula corrupta impida que llegue la comida y las medicinas. Se roban el dinero. Ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha emitido 58 sentencias hay contra cada Ley que ha salido de esta AN que sólo quiere resolver la crisis”.

Le indicó a Nicolás Maduro que no es viable mantener a Venezuela en esta situación. “Si el pueblo no tiene paz, no puede haber paz para la dictadura. Ratificamos el compromiso de seguir en resistencia junto al pueblo de Venezuela”.

Pdte.AN @JulioBorges: estas sillas vacías son de diputados del GPP, que fueron invitados pero no quisieron venir a darle la cara al pueblo. pic.twitter.com/9rukerM1H6 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 27 de abril de 2017

Dip.@Miguel_Pizarro solicita un minuto de silencio por Juan Pernalete y los demás caídos ante protestas en Venezuela. #ANEnLaCalle pic.twitter.com/D032QrVfWA — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 27 de abril de 2017