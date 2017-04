(05 de abril de 2017. El Venezolano).- Este miércoles los diputados a la Asamblea Nacional (AN) aprobaron por unanimidad la activación del proceso de remoción de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por su responsabilidad en ruptura del orden constitucional.

El parlamentario, Juan Miguel Matheus, indicó que “Nicolás Maduro es el autor intelectual del Golpe de Estado y los 7 magistrados express sus autores materiales”.

A su juicio el gobierno le tienen miedo a que se recupere la dignidad del TSJ “porque quieren mantenerlo postrado al régimen. Tarek William Saab miente al decir que no se solicitó falta grave de Magistrados, se hizo el día viernes 31 de marzo de 2017”.

Explicó que se tiene un segundo camino, que es el artículo 265 de la Constitución. “La AN puede remover a esos magistrados. Parte de la cobardía de Maduro es que usa sus poderes para sus privilegios y no le conviene la remoción”.

“Maikel Moreno decía que no podemos removerlos, ya comenzó el proceso. Se pueden destituir a los magistrados cuando faltan a la ética pública. Han incurrido en eso”, aseveró.

Por su parte el diputado, Luis Emilio Rondón, indicó que “el problema está en el vértice superior de la administración de justicia en el país, que ya de por si es precaria”.

Recordó que el artículo 263 de la Constitución establece los requisitos para ser Magistrado, “no los cumplen y además el presidente tiene prontuario. Habría que preguntarle al pueblo: ¿Son honorables los señores que están hoy frente al TSJ?”.

Afirmó que no les “temblará la mano para remover a estos magistrados que no tienen currículo sino contrato con el Gobierno”.

Minutos después de haber iniciado la sesión se incorporaron algunos de los diputados de bancada oficialista, luego de varios meses de ausencia. Ante esto el jefe de fracción de la Unidad, Stalin González denuncio que la bancada acudió con parlamentarios que no han sido juramentados.

Entre tanto el parlamentario, Carlos Prosperi, señaló que “el código de procedimiento civil en el artículo 252 establece que sentencias no pueden ser revocadas. Las sentencias 155 y 156 no pueden ser aclaradas, hasta ahí llegan con su desconocimiento de la Ley”.

Además afirmó que “en la Constitución no dice que TSJ tiene facultad de aprobar creación de empresas mixtas“.

Resaltó que “nosotros seguimos ajustados a la ley, a la Constitución, el artículo 255 es claro“.

Mientras que el diputado chavista, Héctor Rodríguez, aseguró que en Venezuela existe “absoluta democracia. No puedes decir que no hay democracia y lanzar un candidato presidencial, no les importan los problemas de la gente. Vénganse con nosotros ayudar al pueblo, ustedes están enfermos de la sed de poder, ya tienen candidatos alcaldes, gobernadores y presidentes”.

Manifestó que no negociará con la oposición la “Constitución y nuestros ideales. Quieren dialogar encantados, lo hacemos con cualquiera de ustedes, se les cayó el show internacional, en Venezuela hay plena democracia a pesar del intento de golpe parlamentario”.

Rodríguez le extendió un mensaje al presidente del parlamento, Julio Borges, “te hablo a ti Julio Borges, que tienes 4 hijos y yo dos, que Dios los bendiga, ambos hijos van a seguir viviendo en este país, seguramente Julio dentro 10 o 20 años seguiremos con diferencias porque tenemos visiones distintas. Hago un llamado, sé que hay diputados que no quieren la guerra para este Venezuela, quieren la paz, es allí donde el liderazgo tiene que ser responsable con el momento político que estamos viviendo. Debatamos las diferencias pero con responsabilidad, dejemos de tentar la violencia y sin traición a la patria”.

Expresó que entregaron constancia de la “ilegalidad del Golpe de Estado que ustedes están dejando”.

Ante esto Borges le respondió “Héctor Rodríguez te tengo una solución a tu preocupación, vayamos a las elecciones y votemos los venezolanos. Son las que tocan, comicios este año como corresponde. Las elecciones son la paz”.

Héctor Rodríguez replicó “vamos a elecciones ¿Tú no tienes tu candidato presidencial? Dejen de estar engañando al pueblo. Quien lo convoca a elecciones es el CNE no la Organización de Estados Americanos o Luis Almagro, respete las instituciones venezolanas”.

El diputado Carlos Berrizbeitia, consideró que el “TSJ tiene un cáncer cuya metástasis está en la Sala Constitucional. ¿Cómo hablan de democracia con un golpe continuado? La propia Fiscal General ha admitido la falta grave contra la Constitución, lo que nos da la potestad de removerlos”.

“A nosotros nos eligió el pueblo venezolano, a ellos los designó Maduro para protegerse y mantenerse en el poder”, aseveró.

