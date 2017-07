Almagro condenó ataque contra la AN: revela nueva acción dictatorial

(06 de julio de 2017. El Venezolano).- El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó el nuevo ataque cometido contra la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, debido a que “la agresión contra las instituciones democráticas es la esencia misma de una dictadura”.

Mediante un comunicado indicó que “las acciones inconstitucionales e ilegales contra la Asamblea Nacional registradas este miércoles sirven directamente al proceso de desinstitucionalización que viene sufriendo el país“.

Durante la sesión especial llevada a cabo por el parlamento para celebrar el 206 aniversario de la Declaración de la Independencia, “colectivos oficialistas armados con garrotes y barras, algunos de ellos blandiendo armas blancas y de fuego, irrumpieron dentro de la Asamblea Nacional y atacaron violentamente a diputados y funcionarios. Trabajadores, periodistas y diputados fueron prácticamente secuestrados por las bandas paramilitares asociadas al régimen”.

Varios miembros de la Asamblea Nacional resultaron heridos, incluyendo a Americo de Grazia, Nora Bracho, Luis Carlos Padilla, Leonardo Regnault, Armando Armas, Franco Casella, Luis Stefanelli y Richard Blanco, “algunos de los cuales recibieron cortes profundos en la cabeza y la cara”, reseñó la OEA.

Funcionarios y periodistas también resultaron agredidos. “Obviamente, la Guardia Nacional Bolivariana, encargada de brindar seguridad al poder legislativo no intervino para detener la violencia”.

A su juicio debió ser un día para reflexionar sobre la historia del país y los vínculos que unen al pueblo de Venezuela, “sin embargo el régimen eligió nuevamente el camino de la violencia para silenciar a la disidencia política con un ataque premeditado sobre la institución que es el símbolo de la representación popular: la Asamblea Nacional”.

Lea también: Lo que dijo el diputado Armando Armas luego de ser agredido por civiles armados

Almagro señaló que “cuando la voz del pueblo es acallada con armas y violencia es porque ya no queda nada de la democracia. La utilización del terror sobre los ciudadanos y la institucionalidad revela que la represión constituye una acción sistémica con que el gobierno pretende asegurar su permanencia en el poder”.

Afirmó que “el régimen pretende instaurar la violencia institucional del estado, en una guerra sucia contra el pueblo incluyendo uno o varios muertos por día, como si se tratase de una nueva normalidad”.

“Tanto la comunidad Interamericana e internacional no lo han de aceptar. No se trata de temas de políticas, sino de valores y principios no negociables. Esa supuesta nueva normalidad no debe ser aceptada por nadie”, aseveró.