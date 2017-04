Alcalde Bermúdez: Concedemos el honor más grande de Doral a Almagro por su lucha democrática

(14 de abril de 2017. El Venezolano).- El alcalde de Doral, Juan Carlos Bermúdez aseguró este jueves que el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro cumple una gran labor, no solo para los venezolanos, sino para todos los residentes del sur de la Florida.

“La soberanía de un país no puede existir si los ciudadanos de ese país no son soberanos, si no se respeta el derecho a tener una asamblea, el derecho de libre expresión, de tener elecciones, de religión no puede haber soberanía”, agregó durante el acto de condecoración de Almagro, quien recibió la la entrega de Orden del Exilio “Rómulo Betancourt” y las llaves de la ciudad de Doral.

Asimismo, Bermúdez aprovecho la oportunidad para pedir a Almagro no desistir en la liberación de presos políticos, no solo en Venezuela, también en Cuba “y de aquellos que trabajan para terminar la dictadura más larga posiblemente de la humanidad, e indiscutible mente de las américas”.

El burgomaestre destacó la labor de Almagro, como secretario de la OEA, para defender los derechos de los ciudadanos en toda la región.

La OEA, impulsada por Almagro, ha guiado a la comunidad internacional en el debate sobre el peligro que enfrenta la democracia en Venezuela ante el régimen de Nicolás Maduro, caracterizado por sumergir al país en la crisis más grande de su historia.