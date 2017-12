¡Alarmante! Venezuela vive la peor crisis económica de la historia

(20 de Agosto de 2017. El Venezolano).- El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, aseguró este domingo que al terminar el primer semestre económico, se puede evidenciar la peor crisis económica de la historia de Venezuela.

Explicó que tras un semestre de 2017 “lamentablemente Venezuela vive la peor crisis económica de su historia con una reducción del PIB entre 30 y 35%”.

Detalló que “de 12 mil establecimientos oficiales quedan apenas entre 4000 – 4500 empresas. Lo que sucede es que el Gobierno no ha entendido las causas de los problemas económicos del país y no ha buscado correctivos sino que busca convertir los mismos en ley”, reseñó La Patilla.

Larrazábal destacó que durante este 2017 no se han dado reuniones con éxito. “Con un diálogo no se llega a cambios en lo micro y macroeconómico. Los cambios se tiene que dar en un país donde los factores de un país no sean con controles ni permisologías que no te permiten avanzar”.

Lea también: ¿Socialismo del siglo XXI? Canasta Básica Familiar ya superó los dos millones de bolívares

A su juicio la solución no puede ser bolsa Clap, “sino tener un trabajo digno y bien remunerado. El tema de la subasta Dicom es más de lo mismo: dos subastas a la semana que generan cantidades muy pequeñas que no permiten a las empresas adquirir materia prima, apenas alcanza para comprar un repuesto o una pieza”.

Expresó su preocupación que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) “siga profundizando los problemas del país, porque no se están produciendo productos en Venezuela. Hay una política continuada de ir asfixiando a la empresa privada”.