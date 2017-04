Al menos 10 fallecidos tras explosión en metro de San Petersburgo en Rusia

(03 de abril de 2017. El Venezolano).- Una explosión este lunes en el metro de San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, dejó al menos 10 muertos.

La explosión ocurrió específicamente en la estación de Sennaya Ploshchad y hay varias personas están heridas“, reseñó CNN en Español.

Por su parte el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó sus condolencias a las víctimas del ataque en el metro de San Petersburgo y está hablando con los funcionarios de seguridad sobre la investigación, según reportaron medios estatales.

Además no descarta que las dos explosiones que se han producido este lunes en el metro de San Petersburgo sean un ataque terrorista. “Estamos mirando todas las causas posibles, tanto el terrorismo como un crimen común”, reseñó Huffingtonpost.

