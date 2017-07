Afinan detalles en Puntos Soberanos en el Sur de Florida de cara al 16-J

(13 de Julio de 2017. El Venezolano).- Leo Trechi, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), informó que en el sur de Florida tienen siete puntos confirmados para lo que será la Consulta Popular de este domingo 16 de julio, donde los venezolanos expresarán si están de acuerdo o no con la Constituyente impuesta por Nicolás Maduro.

Durante una entrevista realizada en el programa “Aló Buenas Noches” transmitido por El Venezolano TV, explicó que habilitaron puntos grandes “estoy seguro que vamos a recibir mucha gente, por eso son centros que tendrán entre 40 a 60 mesas para recibir aproximadamente 20 mil personas”.

Indicó que se busca hacer una fiesta electoral y que se realice de forma organizada “con la solemnidad del voto”. Al tiempo que recordó que cuentan con experiencia en materia electoral gracias a comicios en el pasado “son las mismas personas que han organizado los otros eventos, estamos súper bien montados en que todo salga bien”.

Destacó que “si antes participó mucha gente, ahora que puede participar cualquier venezolano con cedula vencida o no y que no tenemos al Consejo Nacional Electoral (CNE) no tengo duda de que van hacer miles y miles de venezolanos que van asistir a la votación”.

En cuanto al número de voluntarios señaló que cuentan con más de 250 coordinadores de Puntos Soberanos “esperamos que la cantidad de voluntariado puedan ser unos 3mil a 4mil personas para poder cubrir todos los puntos entre lo que son logística, mesa y todo lo que ello requiere”.

Invitó a los venezolanos a consultar su Punto Soberano y acudir exclusivamente a los que están contemplados en la página de la Unidad Democrática http://www.unidadvenezuela.org/ , de lo contrario la manifestación de voluntad se pierde.

Lea también: ¿Vives en el sur de Florida? Conoce detalles sobre Consulta Popular del 16J

“Estamos muy felices y trabajando con mucho corazón para que la elección sea, yo por ejemplo no podría votar en esta elección si fuera un proceso controlado por el CNE, porque ellos secuestraron el Registro Electoral de los venezolanos en el extranjero, peor aún ni siquiera podemos cedularnos, porque ellos saben que no vamos a votar por el régimen, es un encuentro de todos los venezolanos”, aseveró.

Además, afirmó que es una manera de darle respaldo a la lucha que llevan más de 100 días en Venezuela “donde tenemos más de 100 héroes que han perdido la vida, más de 400 personas presas y más de tres mil en régimen de presentación, el momento llegó que es el domingo y el lunes es defenderlo, donde serán millones de venezolanos alrededor de todo el mundo diciendo lo que va a pasar en el país, más allá de lo que piense Nicolás Maduro que es una sola persona, con un grupito de corruptos que se quieren hacer del poder”.