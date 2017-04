Acciones de EEUU sobre Corea del Norte es para demostrarles su fuerza

(18 de abril de 2017. El Venezolano).- El analista internacional, especializado en terrorismo, Sammy Eppel, aseguró que Corea del Norte ha sido un “grave” problema para el mundo durante los últimos 30 años, esto en relación a las acciones emprendidas por este país y Estados Unidos.

Durante una entrevista realizada en el programa “Dígalo Aquí” transmitido por El Venezolano TV, explicó que Estados Unidos mandó una señal clara “porque creo que la madre de todas las bombas que lanzaron en Afganistán, es un mensaje para Corea del Norte, para decirle nosotros podemos destruir tus Búnker Atómicos, donde construyen las supuestas bombas y misiles sin lazarte una bomba atómica”.

Aseguró que el presidente de EEUU, Donald Trump, tiene un gran aliado como lo es China en esta situación, quienes en un principio “movió 200 mil tropas hacia la frontera con Corea del Norte, mucha gente pensó que esto era para ayudarlos en caso de que EEUU ataque, pero resulta que probablemente no es así puede ser que Trump tiene una estrategia con los chinos y a estos les conviene, ellos no quiere un desastre en su frontera noreste”.

Indicó que China es un país que está en crecimiento “tiene que tratar de alimentar mejor a su gente, necesita mejorar su industria, capacidad de producción, de proveer servicios a un grupo creciente de cientos de millones de personas cada año y echar todo eso a la borda por una confrontación con EEUU por Corea del Norte no lo van hacer”.

En cuanto a los niveles de seguridad y como se encuentra preparado EEUU ante una eventual confrontación, señaló que “el mundo cada día está más complicado, a los Estados Unidos no les queda más remedio que ajustarse a estas nuevas realidades, creo que lo están haciendo bien relativamente hasta el momento. Corea del Norte dice que va a lanzar un misil intercontinental y una bomba atómica a EEUU, eso no lo van hacer, no es cierto, primero no tienen el misil ni la bomba”.

Eppel detalló que Corea del Norte ha realizado las explosiones atómicas, sin embargo, no se sabe si en verdad han logrado “convertir la bomba tan pequeña para que pueda ir en un misil, eso es un proceso bastante largo. Lo que teme el mundo y por eso siempre han tratado de negociar con estos animales que manejan Corea del Norte, es para que no ataque a Corea del Sur ni a Japón y no provocar un conflicto regional que podría luego expandirse y esa fue la razón por la que EEUU mando el portaviones, como una señal de fuerza”.

Lea también: La “era de paciencia estratégica” entre EEUU y Corea del Norte podría haberse acabado

“El peligro es que en Corea del Norte logren desarrollar los misiles en los submarinos, que lo están haciendo ahorita, porque uno de estos si puede acercarse a las costas americanas”, destacó.

Al ser consultado sobre si se pudiera estar al borde de una tercera guerra mundial, respondió que “creo que siempre hemos estado al borde de la guerra mundial, porque hay algún loco que dice que va a desatar una conflagración mundial, está el caso de Pakistán quienes tienen 120 bombas nucleares con misiles igual número tiene India, donde tienen 30 años enfrentados, eso en cualquier momento puede prenderse, estamos hablando de dos potencias atómicas una la lado de la otra”.

Manifestó que a los analistas les preocupa es el hecho de que Corea del Norte “se dedique a la venta en su desesperación por lograr divisas, alguna riqueza para ellos que no la tienen, se pongan a vender armamento atómico”.

“Corea del Norte no produce nada, hay que alimentarla, no tienen empresas, nadie es dueño de nada, eso es un comunismo, se han dedicado hacer una potencia bélica, con el propósito de generar reconocimiento de esa manera, en vez de hacerlo como Corea del Sur siendo una potencia económica, social, tecnológica etc. Estos son lo opuesto y es la misma gente, es un caso de estudio interesante desde el punto de vista sociológico – político. La única exportación que tiene hoy día Corea del Norte es carbón que se lo exportan a China, más nada”, expresó.