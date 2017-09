¿A quiénes afecta nuevo veto migratorio de EEUU sobre Venezuela?

(26 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- La abogada experta en inmigración, Maibe Casalins, aseguró que el nuevo veto migratorio impuesto por Estados Unidos, donde incluye a Venezuela afecta directamente solo a ciertos funcionarios del régimen y familiares inmediatos.

Durante una entrevista realizada en el programa “Dígalo Aquí” transmitido por El Venezolano TV, aclaró que este anunció en el caso de Venezuela va dirigido netamente a los funcionarios y no al ciudadano común, el cual debe tener su Visa para poder ingresar a dicho país.

Aseguró que esta medida no es algo usual “muchas personas la están criticando, dicen que es una manera de incluir países que no son musulmanes, si existe un conflicto con el gobierno de Venezuela, donde le han impuesto sanciones. Es algo que no se hace muy a menudo”.

Como se recordará un grupo de organizaciones de activismo en respaldo a países musulmanes habían denunciado ante la Corte de EEUU el anterior veto migratorio por considerarlo discriminatorio, sin embargo, Casalins señaló que se espera que este nuevo también pueda ser llevado.

“Ya la Corte Suprema de EEUU presentó el primer paso para tratar de quitar el calendario de la Corte esos casos legales que existen con los otros paros que hubo que tuvieron muchos problemas y pidió a las dos partes que entregarán documentos legales para determinar si todavía existe un conflicto, porque para qué van a discutir algo que ya fue cambiado con este nuevo veto migratorio”, aseveró.

Destacó que muchas organizaciones van a trata de litigar y “decir que no importa que el haya presentado algo nuevo, mantendrán que es algo discriminativo”.

En cuanto a los asilos políticos, afirmó que la solicitud por parte de venezolanos ha subido considerablemente “el asilo político es bien difícil tratar de ganar, pero hay muchas personas que han sufrido verdadera persecución en Venezuela y es el momento para ellos poder presentarlos”.

Recomendó a la población que se asesoren con un profesional en la materia, con el propósito de determinar si tienen un caso fuerte o no.

Resaltó que para poder solicitar el asilo político “la persona tuvo que haber recibido directamente algún tipo de maltrato, discriminación y persecución” no se trata solamente de las condiciones del país.