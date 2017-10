A este exintegrante de N’Sync no lo dejaron donar sangre por ser gay

(04 de octubre de 2017. El Venezolano).- El exmúsico de la banda N’Sync, Lance Bass, rechazó que uno de los centros de la Cruz Roja Americana no le permitiera ser donante de sangre para las víctimas de la masacre en Las Vegas por ser gay.

“¿Cómo sigue siendo ilegal para los gays donar sangre? Quiero donar y no me permiten“, expresó y reseñó Rock and Pop.

De acuerdo con las leyes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), los hombres homosexuales y bisexuales activos están vetados de donar sangre en el país.

Durante la noche de este domingo, un hombre identificado como Stephen Paddock, de 64 años de edad, disparó contra las personas que asistieron a un concierto de música country presentado en Las Vegas, Estados Unidos, dejando 59 muertos y más de 500 heridos.