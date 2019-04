Periodista sueca fue deportada luego de haber sido detenida y robada por el régimen

(19 de abril del 2019. El Venezolano).- El gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro ha sido implacable contra cualquier muestro de libertad de expresión. Sin importar nada la opresión es cada vez más fuerte y la detención y posterior deportación de la periodista sueca Anninka Rothstain.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa el episodio se produjo durante su llegada al país. Se encontraba en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, cuando fue interceptada por efectivos de la Guardia Nacional Bolívariana.

No era la primera vez que sentía en carne propia el peso de la dictadura, el 28 de febrero fue víctima de ataques y un secuestro, cuando se encontraba en la frontera entre Colombia y Venezuela.

En su Twitter la periodista escribió “Ahora estoy sentada en el avión, llorando. Se llevaron mi pasaporte y no sé dónde están mis cosas. Tampoco sé si alguna vez podré volver a Venezuela. Todo lo que intentaba hacer era mostrarle este país al mundo, con amor, honestidad y pasión y me echaron”, escribió Rothstein en su Twitter.

“Estoy tan enojada y tan triste. He intentado todo lo posible para mostrar todos los lados de Venezuela y a menudo. Incluso criticado por entrevistar a * todo el mundo * y mantenerse alejado de la abogacía y el activismo y ahora este gobierno me está deportando, llevando mi pasaporte y mis cosas sin siquiera una razón”, agregó.

I’m now sitting on the plane, crying. They took my passport and I don’t know where my things are. Nor do I know if I’ll ever be able to come back to #Venezuela

All I was trying to do was show this country to the world, with love and honesty and passion and I was thrown out.