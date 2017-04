Michelle Obama se muestra “al natural” y la imagen se vuelve viral en Internet

(04 de abril de 2017. El Venezolano).- Ahora que los Obama están disfrutando de su tiempo libre tras dejar la presidencia de Estados Unidos, la exprimera dama Michelle, no tiene reparo en aparecer completamente al natural.

El fin de semana, la mamá de Sasha y Malia salió con su cabello sin alisar, un pañuelo que lo empujaba hacia atrás, sin una gota de maquillaje y en ropa deportiva. La imagen está dando la vuelta a internet.

Hay aquellos que han hecho comparaciones con el nuevo retrato oficial de Melania Trump.

Desde el principio del año, tras la investidura de Donald Trump, la familia Obama ha iniciado una nueva vida lejos de las cámaras y con unas merecidas vacaciones.

Michelle, además, ha hecho un par de visitas sorpresa a las escuelas en Washington, D.C. y firmó un acuerdo de un libro con Penguin Randomhouse.

This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB

— gif sommelier (@meagnacarta) 2 de abril de 2017